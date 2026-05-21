Unai Emery – "ông vua" Europa League

Europa League dường như sinh ra để dành cho Unai Emery. Đêm Istanbul, khi Aston Villa đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết mùa giải 2025-2026, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại bước lên bục vinh quang quen thuộc của giải đấu mà ông thống trị suốt hơn một thập niên qua.



Đây là lần thứ năm Emery vô địch Europa League, thành tích chưa HLV nào chạm tới. Trước Aston Villa, ông từng ba lần liên tiếp đăng quang cùng Sevilla giai đoạn 2014-2016 và thêm một danh hiệu với Villarreal năm 2021.

Không chỉ sở hữu số lần vô địch nhiều nhất, Emery còn là HLV đầu tiên giành Europa League cùng ba CLB khác nhau. Trong kỷ nguyên Europa League, Diego Simeone là người duy nhất từng vô địch hơn một lần, nhưng cũng mới chỉ có hai danh hiệu cùng Atletico Madrid.

Đặc biệt hơn, trong sáu trận chung kết Europa League từng góp mặt, Emery chỉ thất bại duy nhất một lần khi Arsenal thua Chelsea năm 2019. Phần còn lại đều kết thúc bằng những màn đăng quang đầy cảm xúc.

Hành trình xây dựng "đế chế Europa League" của Emery bắt đầu năm 2014, khi Sevilla vượt qua Benfica trên chấm luân lưu sau trận chung kết không bàn thắng. Một năm sau, Sevilla đánh bại Dnipro 3-2 trong trận đấu giàu cảm xúc tại Warsaw. Đến năm 2016, đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục ngược dòng hạ Liverpool 3-1 để hoàn tất cú hat-trick vô địch lịch sử.

Sau quãng thời gian không thành công tại Arsenal, Emery hồi sinh cùng Villarreal bằng chiến thắng nghẹt thở trước Man United ở loạt luân lưu với tỉ số 11-10 năm 2021 – trận chung kết được xem là kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu.

Giờ đây, Aston Villa trở thành chương mới trong hành trình huy hoàng ấy. Dưới sự dẫn dắt của Emery, đội bóng thành Birmingham không chỉ giành vé dự Champions League mà còn chấm dứt 30 năm trắng tay bằng chức vô địch châu Âu đầy thuyết phục.

Emery xứng danh "vua Europa League"

Điều khiến Emery trở nên đặc biệt không đơn thuần ở số danh hiệu. Ông nổi tiếng với sự chuẩn bị cực kỳ chi tiết, khả năng đọc trận đấu và truyền cảm hứng cho cầu thủ. Đội trưởng John McGinn thừa nhận chưa từng thấy HLV nào "ám ảnh với chiến thắng" như Emery.

Cựu tiền vệ Ivan Rakitić thì cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha "sống cùng bóng đá 24 giờ mỗi ngày".

Vinh quang thuộc về người xứng đáng nhất

Bản thân Emery cũng xem Europa League là một phần quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Và với những gì đã thể hiện, thật khó phủ nhận rằng ông chính là "ông vua Europa League" của bóng đá hiện đại.