Ứng dụng bản sao kỹ thuật số Dassault Systèmes cải tiến quy trình sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) và Groupe Rocher (Tập đoàn mỹ phẩm thiên nhiên của Pháp) vừa chính thức công bố hợp tác nhằm nâng cao hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của Groupe Rocher thông qua công nghệ bản sao kỹ thuật số. Đây là giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng khoa học tiên tiến, đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Được thành lập từ năm 1959, Groupe Rocher là tập đoàn gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, sở hữu các thương hiệu như Yves Rocher, Sabon, Arbonne và Dr Pierre Ricaud. Tập đoàn có đội ngũ khoảng 200 chuyên gia khoa học, liên tục nghiên cứu tiềm năng của thực vật thông qua việc phân tích thành phần, cơ chế hoạt động, phát triển các phương pháp chiết xuất tiên tiến và xây dựng các công thức mỹ phẩm từ hoạt chất tự nhiên.

Hiện nay, trung bình cần khoảng 30 lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để tìm ra công thức tối ưu. Thông qua hợp tác với Dassault Systèmes, Groupe Rocher đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động. Công nghệ mới này kết hợp AI tạo sinh, phương pháp mô hình hóa và mô phỏng hóa học cùng kinh nghiệm về hoạt chất từ thực vật, giúp đội ngũ nghiên cứu dự đoán kết quả trước khi thử nghiệm, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất nghiên cứu.

Bà Véronique Schwartz-Boishu, Giám đốc khoa học của Groupe Rocher, cho biết "Chiến lược đổi mới của tập đoàn dựa trên nền tảng khoa học chặt chẽ, nhằm mang đến các sản phẩm vừa hiệu quả, vừa tự nhiên và bền vững. Công nghệ bản sao kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Dassault Systèmes sẽ giúp chúng tôi dự đoán chính xác hơn hiệu quả của các hoạt chất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm với công thức tự nhiên và chất lượng vượt trội."

Theo đó, đội ngũ nghiên cứu của Dassault Systèmes sẽ xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số của da và các hoạt chất riêng của Groupe Rocher trên nền tảng 3DEXPERIENCE. Thông qua các mô hình này, Groupe Rocher có thể phân tích cách các thành phần tương tác, kiểm tra khả năng thẩm thấu qua da, đồng thời mô phỏng và cải thiện hiệu quả của các công thức với độ chính xác khoa học cao ngay từ giai đoạn đầu phát triển sản phẩm. Công nghệ tiên tiến này giúp nâng cao hiệu suất, tính linh hoạt cũng như năng lực chuyên môn của Groupe Rocher, qua đó giảm khoảng 20% số lần thử nghiệm và đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Bà Elisa Prisner, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Chiến lược, Ngành hàng, Tiếp thị và Chuyển đổi tại Dassault Systèmes, cho biết "Áp lực cạnh tranh, lợi nhuận giảm và sự khắt khe của người tiêu dùng đang thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân phải đổi mới thông minh hơn, không chỉ đơn thuần là nhanh hơn. Với công nghệ bản sao kỹ thuật số dựa trên nền tảng khoa học kết hợp cùng AI, Groupe Rocher có thể mô phỏng, dự đoán và tối ưu hóa các công thức một cách tự tin hơn trong môi trường điện toán đám mây bảo mật. Qua đó, doanh nghiệp có thể xây dựng một nền tảng đổi mới sáng tạo có khả năng mở rộng, dựa trên khoa học thực vật."

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ tập trung nghiên cứu cây Giọt Băng (Ice Plant), sau đó mở rộng sang các hoạt chất khác. Loại cây này nổi tiếng với khả năng thích nghi mạnh mẽ trong điều kiện khắc nghiệt; những đặc tính này đã trở thành nguồn cảm hứng để Groupe Rocher phát triển dòng sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa tiêu biểu: Yves Rocher Lift Pro Collagene.