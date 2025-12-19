HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp rút ngắn thời gian chờ khám

N.Dung

(NLĐO) - Ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp người bệnh da liễu đăng ký khám, theo dõi điều trị và tra cứu hồ sơ thuận tiện, giảm thời gian chờ đợi.

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe dành cho người bệnh với tên gọi "BV Da liễu TW" được Bệnh viện Da liễu Trung ương ra mắt chiều 18-12. PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện cho biết việc phát triển ứng dụng là yêu cầu tất yếu, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối.

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp rút ngắn thời gian chờ khám - Ảnh 3.

Đặt lịch khám, tra cứu kết quả xét nghiệm qua ứng dụng “BV Da liễu TW”. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Doanh, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 1.500–2.000 lượt người bệnh, cao điểm lên tới gần 2.700 lượt. Quy mô bệnh nhân lớn cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ tạo áp lực không nhỏ cho công tác tổ chức khám, chữa bệnh, đòi hỏi phải đổi mới phương thức quản lý và tối ưu quy trình.

Với đặc thù là bệnh viện da liễu tuyến cuối, nhiều người bệnh mắc các bệnh mạn tính, kéo dài như vảy nến, mề đay mạn, bệnh tự miễn, bệnh hiếm… cần theo dõi và điều trị trong nhiều năm. Do đó, ứng dụng giúp lưu trữ đầy đủ, liên tục hồ sơ sức khỏe, hỗ trợ bác sĩ có dữ liệu toàn diện để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

"Mỗi năm, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp đón khoảng 500.000 lượt người đến khám và điều trị. Thông qua ứng dụng, người bệnh có thể đăng ký khám, thanh toán trực tuyến, tra cứu kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, theo dõi điều trị và lịch tái khám, góp phần giảm thời gian chờ đợi và tăng thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ y tế"- PGS Doanh nói.

Về phía bệnh viện, ứng dụng giúp giảm quá tải, nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình và từng bước hiện thực hóa mô hình bệnh viện thông minh, phù hợp định hướng chuyển đổi số ngành y tế.

Ông Lê Thế Vinh, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, cho biết ứng dụng không chỉ là tiện ích công nghệ mà còn là công cụ chiến lược, giúp bệnh viện chủ động bố trí nhân lực, giảm áp lực khâu tiếp đón, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực nhiều lớp, bảo đảm chỉ người bệnh mới có thể truy cập thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án điện tử; đồng thời người bệnh được quyền kiểm soát việc truy cập hồ sơ của mình.

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp rút ngắn thời gian chờ khám - Ảnh 4.

Đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị 06/CT-BYT/2024 đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế, hướng tới hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện tử và mô hình bệnh viện thông minh.

Theo Bộ Y tế, các giải pháp như khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp, thanh toán không dùng tiền mặt, cấp giấy tờ điện tử, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử đã được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở y tế, giúp rút ngắn quy trình, giảm thủ tục hành chính, thời gian khám bệnh, qua đó giảm phiền hà và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Tin liên quan

Người bệnh đi khám ở TP HCM không còn cảnh xếp hàng cầm hồ sơ

Người bệnh đi khám ở TP HCM không còn cảnh xếp hàng cầm hồ sơ

(NLĐO) - TP HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Trong đó, bệnh viện công lập của TP đạt tỉ lệ 100% theo đúng lộ trình

1/4 dân số Việt Nam đã có hồ sơ sức khỏe điện tử

(NLĐO) - Hiện đã có 1/4 dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử, sắp tới sẽ tiến đến toàn dân khi gắn với căn cước công dân.

Chạy nước rút với bệnh án điện tử

Theo lộ trình, hôm nay (30-9) là hạn cuối để các bệnh viện chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử

dịch vụ y tế ứng dụng chuyển đổi số ngành y tế hồ sơ hồ sơ sức khỏe đặt lịch khám online
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo