Ứng dụng hồ sơ sức khỏe giúp rút ngắn thời gian chờ khám

Ứng dụng hồ sơ sức khỏe dành cho người bệnh với tên gọi "BV Da liễu TW" được Bệnh viện Da liễu Trung ương ra mắt chiều 18-12. PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện cho biết việc phát triển ứng dụng là yêu cầu tất yếu, xuất phát từ thực tiễn hoạt động của một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối.

Đặt lịch khám, tra cứu kết quả xét nghiệm qua ứng dụng “BV Da liễu TW”. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Doanh, mỗi ngày bệnh viện tiếp đón khoảng 1.500–2.000 lượt người bệnh, cao điểm lên tới gần 2.700 lượt. Quy mô bệnh nhân lớn cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ tạo áp lực không nhỏ cho công tác tổ chức khám, chữa bệnh, đòi hỏi phải đổi mới phương thức quản lý và tối ưu quy trình.

Với đặc thù là bệnh viện da liễu tuyến cuối, nhiều người bệnh mắc các bệnh mạn tính, kéo dài như vảy nến, mề đay mạn, bệnh tự miễn, bệnh hiếm… cần theo dõi và điều trị trong nhiều năm. Do đó, ứng dụng giúp lưu trữ đầy đủ, liên tục hồ sơ sức khỏe, hỗ trợ bác sĩ có dữ liệu toàn diện để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

"Mỗi năm, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp đón khoảng 500.000 lượt người đến khám và điều trị. Thông qua ứng dụng, người bệnh có thể đăng ký khám, thanh toán trực tuyến, tra cứu kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, theo dõi điều trị và lịch tái khám, góp phần giảm thời gian chờ đợi và tăng thuận tiện khi tiếp cận dịch vụ y tế"- PGS Doanh nói.

Về phía bệnh viện, ứng dụng giúp giảm quá tải, nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình và từng bước hiện thực hóa mô hình bệnh viện thông minh, phù hợp định hướng chuyển đổi số ngành y tế.

Ông Lê Thế Vinh, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, cho biết ứng dụng không chỉ là tiện ích công nghệ mà còn là công cụ chiến lược, giúp bệnh viện chủ động bố trí nhân lực, giảm áp lực khâu tiếp đón, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hệ thống áp dụng cơ chế xác thực nhiều lớp, bảo đảm chỉ người bệnh mới có thể truy cập thông tin cá nhân và hồ sơ bệnh án điện tử; đồng thời người bệnh được quyền kiểm soát việc truy cập hồ sơ của mình.

Đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị 06/CT-BYT/2024 đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế, hướng tới hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện tử và mô hình bệnh viện thông minh.

Theo Bộ Y tế, các giải pháp như khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp, thanh toán không dùng tiền mặt, cấp giấy tờ điện tử, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử đã được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở y tế, giúp rút ngắn quy trình, giảm thủ tục hành chính, thời gian khám bệnh, qua đó giảm phiền hà và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.