Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận kết nối thông tin chính thống trên không gian số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận kết nối thông tin chính thống trên không gian số

B.T.Q

Không chỉ cung cấp tin tức, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận còn đóng vai trò là công cụ kiểm chứng, giúp người dân đối chiếu để có thông tin chính xác, tin cậy

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận (TGDV) là nền tảng số chính thống của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cung cấp tin tức, chính sách và tài liệu Đảng nhanh chóng, chính xác trên toàn quốc. Ứng dụng hỗ trợ đa phương tiện, tích hợp AI, giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Các tính năng trên app TGDV có thể kể đến:

Tin tức, thông tin chính thống

Đây là phân hệ lõi, được coi như trục xương sống của ứng dụng giúp người dân, cán bộ cập nhật thông tin chính thống nhanh, chính xác. Tin tức được tổng hợp đồng bộ từ các kênh truyền thông chính thống. Nội dung tin tức được tổ chức theo các lĩnh vực; AI giúp cá nhân hóa tin tức dựa trên hành vi, mối quan tâm, sở thích. 

Không chỉ cung cấp tin tức, ứng dụng còn đóng vai trò là công cụ kiểm chứng, giúp người dân đối chiếu thông tin từ các nguồn đa chiều trên mạng xã hội với dòng thông tin chính thống, tin cậy.

img

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên di động.

Video, truyền hình, nội dung đa phương tiện (multimedia): Tích hợp các định dạng tin tức hiện đại như tin ảnh, video, podcast, infographic, truyền hình… giúp dễ dàng tiếp cận thông tin, tăng hiệu quả tuyên truyền gấp nhiều lần so với văn bản thuần túy, phù hợp với giới trẻ, người lao động, vùng sâu vùng xa; chuyển “chính sách khó” thành “nội dung dễ hiểu”. Nội dung hiển thị được cá nhân hóa theo mỗi người dùng dựa trên dữ liệu người dùng.

Thăm dò dư luận xã hội: Cho phép tổ chức các cuộc khảo sát, thăm dò ngắn, tích hợp nhiều dạng thăm dò trên ứng dụng; thăm dò nhanh; khảo sát định kỳ; hỏi đáp có chọn lọc… Kết quả được tổng hợp tự động trên hệ thống và trực quan bằng biểu đồ, hình ảnh.

Phản ánh, góp ý, kiến nghị của người dân: Cho phép người dân gửi phản ánh hiện trường, góp ý chính sách, kiến nghị giải quyết vấn đề trực tiếp trên ứng dụng. Kiến nghị được phân loại, chuyển đúng đến đúng cấp, đúng đơn vị có thẩm quyền xử lý giúp tăng hiệu quả giải quyết, đồng thời giúp các cơ quan Đảng kịp thời phát hiện những điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình triển khai chính sách và thực hiện nghị quyết tại cơ sở, thúc đẩy phản biện xã hội.

Nền tảng học tập số: Người dùng có thể học tập nghị quyết, chuyên đề bình dân học vụ số, cập nhật tri thức, kỹ năng số trên ứng dụng. Từng nhóm đối tượng như cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân được học tập với các nội dung phù hợp riêng.

Thư viện số: Cung cấp không gian lưu trữ và tra cứu, tập trung các nguồn tri thức chính thống bao gồm: văn kiện của Đảng và ngành tuyên giáo; hệ thống văn bản pháp luật từ Hiến pháp, luật, nghị quyết đến nghị định, quyết định, công văn; kho sách và sách nói phong phú với hàng nghìn đầu sách đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và cập nhật thông tin của cán bộ và người dân.

Hệ thống tích hợp AI cho phép tra cứu nhanh với độ chính xác cao, tìm theo nội dung mô tả, đoạn ngắn liên quan, gợi ý từ khóa, tóm tắt nội dung chính của văn bản, so sánh khác biệt giữa hai phiên bản sửa đổi, đặc biệt tra cứu nhanh thông tin trong thư viện pháp luật.

Báo cáo viên: Phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền nòng cốt giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống, hiểu rõ chủ trương, chính sách, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất tư tưởng và đồng thuận xã hội, giúp người dân nghe đúng, hiểu rõ, tin tưởng.

Trợ lý ảo AI: AI được kiểm soát bằng nguồn thông tin chính thống, bảo đảm tính chính xác, định hướng đúng và phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, điều hành. Trợ lý pháp luật, trợ lý chính sách hỗ trợ hỏi-đáp chính sách, trả lời nhanh các thắc mắc về đời sống và chính sách bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu, hỗ trợ phân tích dữ liệu và dư luận xã hội. Từ hành vi người dùng, ứng dụng giúp phát hiện xu hướng, dấu hiệu bất thường, giúp cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Thông tin chi tiết về ứng dụng bạn đọc có thể tham khảo thêm tại: https://apps.apple.com/vn/app/tuy%C3%AAn-gi%C3%A1o-v%C3%A0-d%C3%A2n-v%E1%BA%ADn/id1574726940?l=vi

Tin liên quan

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự "đi trước mở đường"

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự "đi trước mở đường"

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự "đi trước mở đường".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Đại hội XIV sẽ có quyết sách quan trọng, chiến lược

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết Đại hội XIV sẽ có quyết sách quan trọng, chiến lược, nghị quyết của đổi mới.

Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường"

Năm 2026, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận cao hơn, quan trọng hơn

thông tin chính thống ban tuyên giáo và dân vận App TGDV Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo