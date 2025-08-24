Ứng phó bão số 5, hồ chứa nước lớn nhất Thanh Hóa xả lũ

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chiều 23-8 đã thực hiện xả lũ hồ chứa nước Cửa Đạt (hồ thủy lợi lớn thứ 2 tại Việt Nam với lượng khoảng 1,5 tỉ m3) trên thượng nguồn sông Chu (tỉnh Thanh Hóa) để điều tiết nước về hồ nhằm ứng phó với bão số 5 đang lao nhanh vào bờ.

Hồ chứa nước Cửa Đạt xả lũ về hạ du, sẵn sàng ứng phó bão số 5

Theo thông báo của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, việc xả lũ được thực hiện từ 14 giờ ngày 23-8. Dự kiến lưu lượng xả điều tiết hồ Cửa Đạt sẽ dao động từ 1.200 - 2.500 m3/s và sẽ được điều chỉnh tùy theo lưu lượng nước thực tế đổ về hồ.

Thời gian kết thúc xả sẽ phụ thuộc vào diễn biến mưa lũ và quy trình vận hành.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 đề nghị UBND các xã, phường vùng hạ du hồ Cửa Đạt cùng các cơ quan liên quan chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và hệ thống công trình hạ tầng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8-2025, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Thanh Hóa có khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi lên đến 600 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ là rất cao.