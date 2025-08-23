Đầu giờ chiều ngày 23-8, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong vòng 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 10 trong 24 giờ và cấp 11, cấp 12 trong 48 giờ.

Điều này sẽ khiến toàn bộ khu vực phía Bắc Biển Đông có gió mạnh nhất có thể đạt cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15 trong vòng 48 giờ tới.

Dự kiến từ đêm 24-8, tức đêm Chủ nhật, các vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể bị ảnh hưởng bởi gió mạnh do hoàn lưu của bão.

Đầu tiên là các vùng biển, sau đó là các khu vực ven biển đất liền từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn. Tâm điểm của vùng ảnh hưởng bởi gió mạnh và mưa lớn sẽ là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Gió mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện từ khoảng sáng ngày 25-8 tại các khu vực ven biển và đất liền.

Vùng mưa trọng tâm mà bão số 5 gây ra ở đâu?

Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin ngày và đêm 25-8 sẽ là đỉnh điểm của đợt mưa ở khu vực Trung Bộ.

Hoàn lưu mưa sau bão có thể mở rộng ra khu vực Bắc Bộ và kéo dài sang các vùng núi của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.



Trong đợt mưa bão này, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý cần đặc biệt chú ý đến những trận mưa có cường suất lớn, có thể trên 200 mm trong vòng 3 giờ, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng núi của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày 25 và 26-8.