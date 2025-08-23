HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ứng phó mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5: Hà Tĩnh xả tràn 7 hồ chứa lớn

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Việc xả tràn sẽ được bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ

Sáng 23-8, tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết đơn vị này sẽ đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm các hồ: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, nhằm chủ động ứng phó trước dự báo mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão (cơn bão số 5) gây ra từ ngày 24 tới hết ngày 27-8 với lượng mưa dự báo từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm.

Ứng phó mưa lớn do áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 5: Hà Tĩnh xả tràn 7 hồ chứa lớn - Ảnh 1.

Để ứng phó trước diễn biến mưa lớn, 7 hồ chứ tại tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đồng loạt xả tràn

Việc xả tràn sẽ được bắt đầu từ 9 giờ ngày 24-8, lưu lượng xả từ 5 - 120 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Được biết, tính tới cuối ngày 22-8, mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình 17,39 m, dung tích 14,94 triệu m3; hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 28,18 m, dung tích 12,64 triệu m3; hồ Đá Hàn ở cao trình 34,57 m3, dung tích 12,47 triệu m3; hồ Khe Xai ở cao trình 22 m, dung tích 7,1 triệu m3; hồ Sông Rác ở cao trình 19,88 m, dung tích 71,13 triệu m3; hồ Kim Sơn ở cao trình 94,85 m, dung tích 13,31 triệu m3; hồ Tàu Voi ở cao trình 14,13 m, dung tích 5,43 triệu m3.

Việc chủ động xả tràn các hồ chứa nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Cùng với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước một số hồ chứa có dung tích nhỏ như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do hiện nay đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn. Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Tin liên quan

Cảnh báo xả tràn các hồ thủy điện trên sông Sêrêpốk dịp lễ

Cảnh báo xả tràn các hồ thủy điện trên sông Sêrêpốk dịp lễ

(NLĐO) - Tình hình lưu lượng nước tăng cao trong khi phụ tải điện có xu hướng giảm thấp khiến các hồ thủy điện trên sông Sêrêpốk có nguy cơ phải xả tràn trong dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả lũ thứ 2

(NLĐO) - 20 giờ ngày 13-8, Thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy thứ 2. Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình cần đảm bảo an toàn hạ du.

Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam sắp mở 1 cửa xả lũ

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ NN-MT điện Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 16 giờ ngày 11-8.

Áp thấp nhiệt đới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo