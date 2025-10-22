HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 12 Fengshen gây mưa rất to ở miền Trung, mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn"

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khuyến nghị mỗi hộ dân chuẩn bị "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men… đủ dùng trong 3 ngày phòng bị chia cắt.

Tại cuộc họp ngày 22-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa, lũ do ảnh hưởng của bão, kết nối trực tuyến với các điểm cầu UBND TP Huế, TP Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Bão số 12 Fengshen gây thiệt hại lớn , mỗi hộ cần chuẩn bị túi sinh tồn - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 12

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng, thủy văn quốc gia, cho biết bão số 12 đang di chuyển rất chậm. Dự báo trong chiều 22-10, bão di chuyển vào khu vực ven biển từ TP Huế - Quảng Ngãi cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8. Đêm ngày 22 và sáng ngày 23-10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh từ TP Huế-Quảng Ngãi.

Từ trưa ngày 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 900 mm/đợt. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500 mm/đợt. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200 mm/3 giờ).

Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh diễn biến của cơn bão số 12 cho thấy thiên tai vẫn rất phức tạp, cực đoan, trong khi tư duy, phương pháp ứng phó vẫn cần tiếp tục đổi mới căn bản.

Bão số 12 có sức gió mạnh trên biển, song đáng lo ngại nhất là mưa lớn, kéo dài nhiều ngày, có thể gây lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trong khi đó nơi mực nước nhiều sông đã đạt báo động 2–3.

Ứng phó bão số 12 Fengshen, địa phương cần xây dựng bản đồ tác chiến

Trước dự báo có 2 đợt mưa lớn dài ngày, Phó Thủ tướng đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 12 sẽ phải đối mặt với tình huống đa thiên tai do mực nước sông, hồ dâng cao, đất đai bão hòa nước, dễ phát sinh lũ, sạt lở và ngập lụt đô thị. Các địa phương đánh giá, chuẩn bị kịch bản cực đoan nhất của các năm 2020 và 2022 để xây dựng phương án phòng, chống toàn diện, có "bản đồ tác chiến", xác định rõ cấp độ thiên tai, khu vực nguy cơ, người chịu trách nhiệm và phương án chỉ huy.

Chính quyền và người dân chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ". "Mỗi hộ dân cần có "túi sinh tồn" gồm nước, lương thực, thuốc men, quần áo khô… đủ dùng trong 3 ngày khi bị chia cắt. Các địa phương phải trang bị phương tiện cơ động phù hợp như ca nô, thuyền cao su để chủ động cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống" - Phó Thủ tướng khuyến nghị.

Đối với công tác quản lý hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra, giám sát việc vận hành, xả lũ đúng quy định. Những hồ thủy điện nhỏ, không có chức năng cắt lũ cần xả nước sớm để giảm nguy cơ cho hạ du; các hồ lớn phải tính toán thời điểm xả hợp lý, hạn chế ngập lụt vùng hạ du và khu dân cư.

Bão số 12 Fengshen cách TP Đà Nẵng khoảng 200 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,1 độ vĩ Bắc; 109,8 độ kinh Đông, cách TP Đà Nẵng khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/giờ), giật cấp 11.

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng kéo nhau đi xem hồ Phú Ninh xả nước đón bão Thần Gió

Người dân Đà Nẵng kéo nhau đi xem hồ Phú Ninh xả nước đón bão Thần Gió

(NLĐO) – Để chủ động ứng phó với mưa lớn, hồ Phú Ninh ở TP Đà Nẵng đã xả nước điều tiết. Khá đông người dân hiếu kỳ tìm đến xem

Ba sân bay bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 12, nhiều chuyến bay bị đẩy sớm hoặc hủy

(NLĐO)- Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 12; còn các sân bay Pleiku, Phù Cát cần chủ động đề phòng.

CLIP: Đường Như Nguyệt (Đà Nẵng) thành sông do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen

(NLĐO) – Sáng nay, đơn vị thi công bờ kè nỗ lực gia cố một số vị trí xung yếu bên bờ sông Hàn nhưng bất thành trước mưa to, sóng lớn.

miền Trung mưa lớn tin bão biển đông dự báo bão Fengshen bão số 12 Fengshen
