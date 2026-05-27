Theo Bệnh viện An Bình TPHCM, ung thư tuyến tiền liệt thường tiến triển trong nhiều năm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu dễ nhầm lẫn với tình trạng lão hóa thông thường như tiểu đêm nhiều lần, tiểu yếu, tiểu khó hoặc cảm giác tiểu không hết.
Chính vì diễn tiến chậm và kín đáo này, không ít nam giới chỉ đi khám khi đã xuất hiện các biến chứng nặng như bí tiểu, đau vùng chậu, sụt cân hoặc đau xương do ung thư di căn.
ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình, cho biết nhiều bệnh nhân lớn tuổi vẫn có tâm lý e ngại hoặc cho rằng các triệu chứng tiểu khó là "bệnh tuổi già", từ đó trì hoãn việc thăm khám. Tuy nhiên, ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có tiên lượng điều trị rất tốt, giúp kéo dài tuổi thọ và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.
Việc khám tầm soát không chỉ giúp phát hiện ung thư mà còn giúp nhận diện nhiều bệnh lý tuyến tiền liệt khác như phì đại lành tính tuyến tiền liệt hoặc viêm tuyến tiền liệt, vốn cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của nam giới lớn tuổi.
Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng và các bệnh lý mạn tính ở nam giới lớn tuổi ngày càng phổ biến, việc tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng điều trị về sau.
Bệnh viện An Bình tầm soát miễn phí ung thư tuyến tiền liệt
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe nam giới và khuyến khích thói quen khám định kỳ, Bệnh viện An Bình sẽ tổ chức chương trình khám và tầm soát ung thư tuyến tiền liệt miễn phí dành cho nam giới từ 50 tuổi (hoặc từ 40 tuổi nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh) đang sinh sống tại TPHCM.
Chương trình diễn ra tư nay đến hết ngày 30-5 nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận sớm với các dịch vụ chuyên khoa tiết niệu và phát hiện sớm các bất thường nguy cơ cao. Người có nhu đến đăng ký trực tiếp tại bệnh viện (khu A) hoặc qua số điện thoại: 028.39.234.260
