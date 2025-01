Ứng viên Giải Mai Vàng lần thứ 30 - 2024: Quá khó khi phải lựa chọn!

Giới chuyên môn và báo chí đều cho rằng thấy "căng thẳng" khi phải đưa ra lựa chọn ở hạng mục "Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất" và "Chương trình truyền hình, nền tảng số được yêu thích nhất".

Cả hai chương trình đều xứng đáng

Năm qua, "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" là 2 chương trình nổi bật nhất. Sức lan tỏa của 2 chương trình mãnh liệt đến mức có thể cuốn trôi tất cả những chương trình, gameshow còn lại ra mắt cùng thời điểm. Điều này phần nào khẳng định 2 gameshow âm nhạc "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" trở thành ứng viên sáng giá của Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 là điều hiển nhiên.

Chương trình “Anh trai say hi”(ảnh trên) và “Anh trai vượt ngàn chông gai” là 2 chương trình nổi bật nhất trong năm 2024

Cả 2 chương trình đều có chung format: quy tụ dàn anh trai lên tới hơn 30 người. Trong đó, "Anh trai say hi" chinh phục người xem bởi visual (hình ảnh) đỉnh lưu của người chơi. Tất cả anh trai tham gia chương trình đều "đẹp khó cưỡng". Và quan trọng hơn, khán giả (đặc biệt khán giả trẻ) bị cuốn hút bởi âm nhạc đậm tính xu hướng, sôi động đến mức "không thể đứng yên". Biên tập viên âm nhạc Phương Anh (Kênh 14) nhận định "Anh trai say hi" có sức hút kinh khủng. Chương trình không chỉ là một cuộc chơi thuần túy mà tôi còn cảm nhận rất rõ sự nỗ lực của các bạn trẻ trong việc định vị cá nhân trên bản đồ âm nhạc Việt.

"Những gì họ mang đến cho khán giả là một tư duy âm nhạc tử tế, một sự đa năng trong hành trình làm nghề và hơn hết là sự nỗ lực vượt trội để đến gần với khán giả. Có ca sĩ sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để có được một tiết mục biểu diễn hoành tráng. Họ làm vậy không phải để "lấy le" mà để chứng minh sự nghiêm túc của bản thân với con đường âm nhạc" - Phương Anh nhận xét.

Tôn Thất Minh Khôi (chuyên viên truyền thông mảng âm nhạc) thì cho rằng "Anh trai say hi" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai" đều có sức hút đặc biệt. Nhưng vì là người cũng có tuổi nên những ấn tượng về sự hoài niệm có phần lấn át hơn. Vì vậy mà anh đặc biệt yêu thích chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". 30 anh tài tham gia chương trình đều là thanh xuân một thời của không ít khán giả.

"Mỗi người sẽ có những yêu thích khác nhau dựa vào ký ức sẵn có nhưng "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã khơi gợi ký ức một cách tuyệt vời. Hoài niệm luôn luôn nằm yên đâu đó trong mỗi khán giả, khi có điều kiện, tất cả những điều đẹp đẽ đó sẽ bung nở. Hiệu ứng đó cứ thế lan tỏa và quy tụ thành sức nóng của chương trình" - Minh Khôi chia sẻ.

Cả 2 chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" thực sự bùng nổ sau khi gameshow kết thúc. Khi 2 chương trình kết thúc phát sóng và tổ chức những đêm live concert, khán giả mới nhìn thấy được độ nóng vượt trội của cả 2 chương trình này. Hàng chục ngàn khán giả mua vé để xem. Vé bán hết trong chưa đầy 30 phút từ khi mở bán. Khán giả trong sân khóc cười cùng nghệ sĩ. Những sân khấu được xây dựng công phu không thua kém, thậm chí hơn nhiều show diễn của sao ngoại. Cả 2 chương trình dù ở phe đối đầu nhưng lại chung một hướng trong việc tạo nên một thị trường biểu diễn bùng nổ của nền giải trí Việt.

Và như vậy, cả 2 chương trình đều xứng đáng để được tôn vinh tại Giải Mai Vàng năm nay.

Hai cái tên bảo chứng cho sự thành công

Hạng mục Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 là 2 ứng viên dẫn chương trình của "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

MC Anh Tuấn (MC chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai"). Bố là Giáo sư Âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội Vũ Hướng nên Anh Tuấn được cho học đàn piano, cello từ nhỏ, có kiến thức âm nhạc hết sức vững chắc và từng mơ ước biểu diễn trên sân khấu. Anh bén duyên với công việc dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ như: "Bài Hát Việt", "Trò Chơi Âm Nhạc", "MTV"...

Hai ứng viên của hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024, là 2 người dẫn tại 2 gameshow âm nhạc hot nhất hiện nay là “Anh trai say hi” - MC Trấn Thành (ảnh trên) và “Anh trai vượt ngàn chông gai” - MC Anh Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

MC Quỳnh Hoa nhận định: "MC Anh Tuấn nổi bật với sự đĩnh đạc và ưu thế vượt trội về cách sử dụng ngôn từ. Mỗi lời nói ra đều chuẩn xác và đúng mực với mọi hoàn cảnh. Điều đó tạo nên thương hiệu riêng của Anh Tuấn khi anh dẫn dắt bất kỳ một chương trình nào".

Trong khi đó, chính MC Anh Tuấn lại đề cao Trấn Thành trong đường đua đến Giải Mai Vàng năm nay. "Cậu ấy vui nhộn và có lượng khán giả đông đảo. Trên đường đua chỉ có 2 người, tôi thấy cậu ấy có nhiều ưu thế" - MC Anh Tuấn chia sẻ. Đây cũng là ý kiến chung của nhiều người theo dõi Trấn Thành.

"60% thành công của gameshow âm nhạc "Anh trai say hi" vì có sự tham gia của Trấn Thành. Nếu đó không phải là Trấn Thành mà một người khác, hiệu ứng của chương trình sẽ không được lan tỏa nhiều như hiện tại. Sự vui nhộn và vững chắc về nền tảng giúp Trấn Thành nổi bật và giúp chương trình thêm thu hút" - nhà báo Huỳnh Tuấn Kiệt (Vietnamnet) khẳng định.

Thật ra, MC Anh Tuấn và Trấn Thành là 2 cái tên bảo chứng cho sự thành công của những chương trình phù hợp. Cả 2 là những đại diện hoàn hảo cho 2 màu sắc: điềm tĩnh, đúng mực (Anh Tuấn) và sống động, vui nhộn (Trấn Thành). Và ai là người chiến thắng cũng đều xứng đáng bởi tài năng và sự cống hiến của họ cho công việc.