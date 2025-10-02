HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ước nguyện chưa thành của nhạc sĩ Thế Hiển

Thùy Trang

(NLĐO)- Nghệ sĩ và khán giả tiếc thương với sự ra đi mãi mãi của nhạc sĩ Thế Hiển.

Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa Thế Hiển 

Ước nguyện chưa thành của cha đẻ "Tóc em đuôi gà", nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Thế Hiển

Tác giả của "Tóc em đuôi gà", "Nhánh lan rừng",… nhạc sĩ Thế Hiển đã ra đi vào tối 1-10 sau thời gian dài điều trị ung thư phổi. NSND Tạ Minh Tâm viết trên trang cá nhân "Thương tiếc anh Thế Hiển". Nghệ sĩ Thanh Hoa bùi ngùi xúc động để lại lời nhắn: "Cho dù có đi nơi đâu, những tác phẩm âm nhạc và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển còn mãi trong lòng người yêu âm nhạc Việt Nam. Xin vĩnh biệt".

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ trên Facebook: "Tạm biệt anh… nhạc sĩ Thế Hiển" kèm đoạn clip nhạc sĩ biểu diễn Nhánh lan rừng khiến người xem không khỏi bồi hồi. 

 Ca sĩ Huỳnh Lợi tiễn biệt nhạc sĩ tài hoa: "Yên nghỉ anh nhé, anh em sẽ luôn nhớ đến anh - Nhánh lan rừng".

Sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển, là một sự tiếc nuối cho tài hoa của một nghệ sĩ. Và sự ra đi ấy cũng kết thúc một hành trình vật vã với bệnh tật và đau đớn của ông. 

Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển thường xuyên phải nằm trên giường bệnh. Những cơn đau của bệnh ung thư dày vò thân xác, làm suy yếu ý chí kiên cường của ông. Dù vậy, ông vẫn luôn nói về "một ngày nào đó khỏe lại, tôi lại viết nhạc. Tôi muốn cống hiến đời mình cho âm nhạc, cho đến khi nào không thể viết nữa thì thôi" - nhạc sĩ Thế Hiển chia sẻ với báo Người Lao Động nhân một dịp chúng tôi đến thăm, động viên ông.

Ước nguyện cuối đời của nhạc sĩ Thế Hiển 

Ước nguyện chưa thành của cha đẻ "Tóc em đuôi gà", nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Thể Hiển là một người lạc quan

Nhạc sĩ Thế Hiển ra đi nhưng hình ảnh người nhạc sĩ luôn mang trên vai cây đàn guitar mang tiếng hát, tinh thần lạc quan đi muôn phương vẫn luôn ở trong lòng bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Ca sĩ Quốc Đại cho biết anh hát các sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển khi còn là sinh viên. Đi hát, Quốc Đại cũng hát những ca khúc do nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác viết về thanh niên xung phong. Đặc biệt là ca khúc Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím. 

"Nhạc sĩ Thế Hiển là người có nguồn năng lượng dồi dào, là tấm gương truyền năng lượng đến mọi người xung quanh. Sáng tác của anh dung dị, gợi tả hình ảnh đặc trưng. Anh dùng ngôn từ chân phương, gần gũi nhưng không quá bình dân, giai điệu nghe là nhớ" - Quốc Đại chia sẻ.

Nhạc sĩ Bảo Huy - con trai nhạc sĩ Thế Hiển – nguyện vọng còn dang dở của cha anh là tham dự một đêm nhạc của chính mình. Ở đó, ông ngồi thưởng thức những ca khúc của mình và được "kỷ niệm dịp nhận NSND" của chính mình trên sân khấu". 

Ước nguyện của ông, đáng lẽ đã được thực hiện trước khi ông qua đời nhưng nhạc sĩ Thế Hiển ngại "diện mạo sau bạo bệnh" sẽ khiến hình ảnh của ông không được trọn vẹn như thường thấy. Thế nên, đêm nhạc đã dời đi dời lại mãi. Lúc này thì ông không thể dự đêm nhạc của chính mình nữa rồi.

Nhạc sĩ Thế Hiển đúng chất là người nghệ sĩ, khi kêu gọi hát phục vụ ở đâu, anh đều nhiệt tình tham gia, đặc biệt là các chuyến đi về vùng sâu vùng xa, Trường Sa.

Ước nguyện chưa thành của cha đẻ "Tóc em đuôi gà", nhạc sĩ Thế Hiển - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Thế Hiển được gọi là nhạc sĩ của lính

Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, quê Nam Định cũ, có hơn 4 thập kỷ theo nghề với gần 100 nhạc phẩm, trải dài từ tình ca tuổi trẻ đến những bản hùng ca về người lính, người lao động. Trong số đó, Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Nhong nhong nhong, Hát về anh, Cho dù có đi nơi đâu… đã trở thành ký ức của lớp thanh niên thành thị thập niên 1990-2000.

Đặc biệt, ông được biết đến như "nhạc sĩ của lính". Nhiều lần đi hát phục vụ bộ đội nơi biên giới, ông tìm thấy cảm hứng viết nên hàng loạt ca khúc: Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa… 

Trong đó, Nhánh lan rừng (1986) ra đời khi ông lưu diễn ở Campuchia, lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính hái cành hoa rừng mang về tặng mẹ, tặng người yêu. Bài hát giàu cảm xúc, giản dị nhưng sâu lắng, đến nay vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Với những cống hiến ấy, năm 2012 ông được xác lập kỷ lục "Nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về đề tài người lính nhất" và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. 

Tháng 3-2025, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tin liên quan

NSND nhạc sĩ Thế Hiển qua đời, thọ 70 tuổi

NSND nhạc sĩ Thế Hiển qua đời, thọ 70 tuổi

(NLĐO) – Nhạc sĩ Thế Hiển đã để lại cho đời nhiều ca khúc hay và sâu sắc. Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới nghệ sĩ và khán giả xúc động

nhạc sĩ Thế Hiển Thế Hiển tác giả Tóc em đuôi gà
