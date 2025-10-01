NSND nhạc sĩ Thế Hiển qua đời, thọ 70 tuổi

NSND nhạc sĩ Thế Hiển





NSND Thế Hiển (sinh năm 1955 tại Nam Định) sau thời gian điều trị bệnh đã qua đời tối 1-10. Bệnh của ông đột ngột diễn tiến xấu từ ngày 30-9. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TP HCM), tuy được đội ngũ y bác sĩ giỏi tận tâm điều trị nhưng ông đã qua đời trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Bảo Huy, con trai của NSND nhạc sĩ Thế Hiển, đã báo tin buồn vào tối nay.

Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9-2024, sức khỏe của NSND nhạc sĩ Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.

Hơn một năm nay, ông không thể đi lại bình thường, giọng nói khản đặc. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người thân trợ giúp.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Phó Trưởng Phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - cho biết: "Như một linh tính mách bảo, chúng tôi đã bàn nhau đi thăm ông trước Giỗ Tổ sân khấu. Sáng nay sau khi tham dự buổi hội ngộ của các nghệ sĩ đóng góp ủng hộ đồng bào bị Bão lũ, một số anh em văn nghệ sĩ đã đến thăm ông tại Bệnh viện quân y 175. Nhìn tình trạng của ông đã hiểu thời gian chỉ còn tính bằng giờ nhưng lòng vẫn hy vọng có phép mầu nào đó ông được hồi phục đỡ hơn và được về nhà, nhưng phép mầu đã không đến nhiều lần".

Nhạc sĩ NSND Thế Hiển nhận quà của chương trình Mai vàng tri ân do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hành TMCP Nam Á

NSND nhạc sĩ Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển. Năm 1977, ông theo học chương trình trung cấp thanh nhạc, sau đó hoạt động với vai trò diễn viên hát tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen – TP HCM. Trong giai đoạn này ông đã có nhiều sáng tác và được công chúng biết đến như một nhạc sĩ trẻ năng động.

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên "Khi bong bóng bay" được khán giả đón nhận.

Từ đó đến nay, tên tuổi NSND nhạc sĩ Thế Hiển gắn với hàng chục ca khúc nổi tiếng thuộc nhiều thể loại như: "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Tóc em đuôi gà", "Cho dù có đi nơi đâu", "Đợi chờ trong cơn mưa", "Dấu chấm hỏi", "Nhong nhong nhong", "Hoàng hôn màu tím", "Vượt lên chính mình"...

Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài và chưa định dừng lại. Tiền bản quyền giúp ông sống tốt, không phiền con cháu.