Sức khỏe

Uống cà phê và trà, người thiếu ngủ ngừa được một bệnh nguy hiểm

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy các thức uống giàu caffeine như cà phê và trà không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể bảo vệ bạn khỏi một căn bệnh nan y.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Neuropsychopharmacology, nhóm tác giả từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) chỉ ra rằng các thức uống giàu caffeine như cà phê và trà không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có khả năng bảo vệ và phục hồi các tổn thương về trí nhớ xã hội do thiếu ngủ gây ra.

Uống cà phê và trà, người thiếu ngủ ngừa được một bệnh nguy hiểm - Ảnh 1.

Thói quen uống trà và cà phê rất tốt cho sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Trong thí nghiệm trên chuột, nhóm tác giả đã tập trung vào vùng CA2 của hồi hải mã trong não bộ, được biết đến là quan trọng đối với trí nhớ xã hội. Trong trường hợp này, CA2 liên quan đến khả năng nhận biết một con chuột khác mà chúng đã từng nhìn thấy trước đó.

Kết quả cho thấy những con chuột được bổ sung caffeine đều đặn 1 tuần trước khi bước vào giai đoạn thiếu ngủ không bị suy giảm trí nhớ xã hội như nhóm đối chứng.

Ngay cả khi mô não đã bị tổn thương do thiếu ngủ, việc áp dụng caffeine vẫn giúp cải thiện đáng kể các tín hiệu thần kinh.

"Thiếu ngủ không chỉ khiến bạn mệt mỏi. Nó còn làm gián đoạn một cách có chọn lọc các mạch thần kinh quan trọng trong bộ nhớ" - nhà sinh lý học Lik-Wei Wong từ NUS giải thích.

Phân tích cụ thể hơn cho thấy thiếu ngủ làm tăng tín hiệu não liên quan đến một chất hóa học gọi là adenosine, thứ vừa thúc đẩy giấc ngủ, vừa có thể làm giảm hoạt động của các mạch thần kinh tạo trí nhớ.

Nhưng caffeine có thể làm giảm tín hiệu này, do đó bảo vệ hoạt động của các mạch thần kinh tạo trí nhớ.

Cơ chế này có thể giải thích cho các nghiên cứu dạng quan sát trước đây cho thấy thói quen uống cà phê và trà có thể giúp phòng ngừa chứng mất trí nhớ, vốn liên quan mật thiết đến các hoạt động của hồi hải mã bao gồm trí nhớ xã hội.

Con đường phân tử này có thể là mục tiêu cho các phương pháp điều trị mới dành cho nhóm bệnh mất trí nhớ, bao gồm bệnh Alzheimer đang ngày càng gia tăng trên khắp thế giới.

Ngoài ra, kết quả nói trên cũng củng cố lời khuyên của nhiều chuyên gia y tế và nhóm nghiên cứu: Các thức uống chứa caffeine lành mạnh như cà phê và trà sẽ đem lại lợi ích lớn nếu được thưởng thức thường xuyên.

Tin liên quan

Bột trà xanh matcha đem lại tác dụng sức khỏe bất ngờ

Bột trà xanh matcha đem lại tác dụng sức khỏe bất ngờ

(NLĐO) - Loại bột trà xanh được giới trẻ ưa chuộng đã chứng tỏ khả năng thú vị trong một thí nghiệm tại Đại học Hiroshima.

Nghiên cứu Brazil: Vì sao nên uống 3 tách trà xanh mỗi ngày?

(NLĐO) - Trà xanh có thể là một trong các phương thuốc tự nhiên hiệu quả nhất giúp giảm mỡ, giảm cân thành công, đồng thời đẩy lùi bệnh tiểu đường.

Đẩy lùi gan nhiễm mỡ nhờ uống cà phê, trà mỗi ngày

(NLĐO) - Hai nghiên cứu quốc tế cho thấy nhâm nhi vài tách trà hay cà phê mỗi ngày có thể là cách đơn giản để phòng ngừa và kiểm soát bệnh gan nhiễm mỡ.

