Sức khỏe

Nghiên cứu Brazil: Vì sao nên uống 3 tách trà xanh mỗi ngày?

Anh Thư

(NLĐO) - Trà xanh có thể là một trong các phương thuốc tự nhiên hiệu quả nhất giúp giảm mỡ, giảm cân thành công, đồng thời đẩy lùi bệnh tiểu đường.

Trà xanh là một loại đồ uống được sử dụng rộng rãi khắp thế giới từ rất lâu, được biết đến với các đặc tính chữa bệnh và chống oxy hóa.

Trong một nghiên cứu gần đây, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Rosemari Otton từ Đại học Cruzeiro do Sul (Brazil) đã chứng minh một số tác dụng đặc biệt của loại thức uống này trong các vấn đề chuyển hóa.

Nghiên cứu Brazil: Vì sao bạn nên uống 3 tách trà xanh mỗi ngày?

Uống trà xanh hàng ngày giúp phòng ngừa và kiểm soát nhiều vấn đề chuyển hóa - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí khoa học Cell Biochemistry & Function, nhóm tác giả cho biết họ đã tiến hành thí nghiệm trên các con chuột béo phì được bổ sung trà xanh trong vòng 12 tuần.

Kết quả cho thấy những con chuột được bổ sung trà xanh giảm tới 30% trọng lượng cơ thể trong thời gian nghiên cứu.

Phân tích sâu hơn, họ nhận thấy các hợp chất trong trà xanh đã giúp cơ thể chúng tăng cường đốt mỡ và cân bằng chuyển hóa, năng lượng - nhất là chất béo - nhận được từ thức ăn được sử dụng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, sử dụng trà xanh hàng ngày làm tăng sự biểu hiện của các gene Insr , Irs1 , Glut4 , Hk1 và Pi3k, rất quan trọng cho việc hấp thụ và sử dụng glucose trong cơ bắp.

Hoạt động của lactate dehydrogenase (LDH), một enzyme thiết yếu cho quá trình chuyển hóa glucose vốn bị suy giảm do tình trạng béo phì, cũng được phục hồi.

Nhờ đó, trà xanh giúp tăng độ nhạy insulin, giảm tình trạng kháng insulin, giúp kiểm soát đường huyết. Điều này đặc biệt có lợi trong việc ngăn ngừa tiểu đường type 2, hoặc kiểm soát bệnh ở những người đã mắc phải.

Ngoài ra, trà xanh cũng hỗ trợ ngăn chặn tình trạng teo cơ thường thấy ở người béo phì, duy trì đường kính sợi cơ và chức năng vận động.

Nhóm tác giả cũng tính toán ra rằng để đạt được các hiệu ứng nói trên ở người, 3 g trà xanh - tương đương với 3 tách - mỗi ngày là hợp lý.

Theo giáo sư Otton, các tác động trên có thể lý giải việc người dân một số nước châu Á - vốn có thói quen uống trà xanh hàng ngày - như Nhật Bản có tỉ lệ béo phì thấp.

Vẫn cần thêm các nghiên cứu để làm rõ hơn các tác động lên hệ chuyển hóa ở con người, nhưng các bằng chứng trên đủ để các tác giả khuyên mọi người nên thử uống trà xanh hàng ngày, nhất là khi bạn đang nỗ lực giảm cân, giảm mỡ hay đang bị tiền tiểu đường.

Trà xanh hoàn toàn tự nhiên, dễ tìm, nên an toàn và chi phí thấp hơn nhiều so với các loại thuốc giảm cân.

Nghiên cứu Brazil: Vì sao bạn nên uống 3 tách trà xanh mỗi ngày?

Đẩy lùi gan nhiễm mỡ nhờ uống cà phê, trà mỗi ngày

