HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

Hòa Vang

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Ở nhiều vùng quê miền Trung, đặc biệt quanh những bức tường rêu cũ hay các gốc cây lâu năm, người ta dễ bắt gặp dây trâu cổ bò lan xanh mướt. Loài cây dân dã ấy, còn gọi là vẩy ốc hay sung thằn lằn, vốn không chỉ là cây leo trang trí mà từ lâu đã được người dân dùng làm trà uống hằng ngày. Và cũng từ đó, câu nói vui truyền miệng ra đời: "Trâu cổ làm khổ quý ông".

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông - Ảnh 1.

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông - Ảnh 2.

Lá và quả trâu cổ

Quả trâu cổ khi chín được phơi khô, rang nhẹ rồi hãm như trà. Nước trà có màu vàng hổ phách trong trẻo, nhìn đã thấy mát mắt. Khi đưa lên môi, hương thơm thoảng nhẹ, uống vào có vị dịu, ngọt hậu nơi cổ họng. Chính vì vị dễ uống ấy mà nhiều người dùng trà trâu cổ thay nước giải khát trong những ngày nắng nóng.

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông - Ảnh 3.

Rổ trà trâu cổ

Nhưng điều khiến loại trà này được nhắc đến nhiều lại nằm ở công dụng "khó nói" của nó. Theo kinh nghiệm dân gian, uống trà trâu cổ thường xuyên giúp cơ thể khỏe khoắn, giảm đau lưng mỏi gối – những chứng bệnh vốn hay làm khổ đàn ông khi bước sang tuổi già. Khi sức lực hồi phục, khí huyết lưu thông, cơ thể dẻo dai hơn thì sinh lực cũng theo đó mà dồi dào.

Chính vì vậy mới có câu nói vui rằng trà trâu cổ khiến "quý ông khổ". Khổ không phải vì bệnh tật, mà vì khi cơ thể sung mãn, nhu cầu sinh lý cũng tăng lên. Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông - Ảnh 4.

Ngoài công dụng ấy, trâu cổ còn được y học cổ truyền xem là vị thuốc giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và giảm một số chứng viêm nhiễm nhẹ trong cơ thể.

Một ấm trà trâu cổ đặt trên bàn gỗ, nước trà vàng sậm, hương thơm nhẹ lan trong không gian. Uống một ngụm thấy mát cổ, giải khát, rồi thêm chút ấm nóng lan khắp cơ thể như một bí quyết giữ sức bền bỉ cho bao thế hệ đàn ông.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông - Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 thuộc khuôn khổ Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Y học cổ truyền Trà Việt cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" trà trâu cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo