Kinh tế

Ưu tiên hàng hóa cho vùng lũ

Ng.Ánh

Co.opmart Tuy Hòa (Đắk Lắk) từng bị ngập sâu khoảng 1 m và phải tạm ngưng hoạt động, cũng đã mở cửa trở lại từ ngày 23-11 để phục vụ người dân.

 Chiều 24-11, người dân đến siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (Gia Lai) bất ngờ khi rau xanh, củ quả, thực phẩm thiết yếu vẫn đầy ắp, giá không tăng, nhiều mặt hàng còn khuyến mãi. Tại chợ truyền thống, rau xanh vẫn khan hiếm, giá bị đẩy cao.

Trong khi đó, Co.opmart Tuy Hòa (Đắk Lắk) từng bị ngập sâu khoảng 1 m và phải tạm ngưng hoạt động, cũng đã mở cửa trở lại từ ngày 23-11 để phục vụ người dân.

Ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, cho biết do nguồn rau Đà Lạt (Lâm Đồng) chưa thể vận chuyển về, hệ thống đã nhanh chóng chuyển sang nhập hàng từ Sơn La và Hưng Yên để bảo đảm nguồn cung.

Theo ông Ngọc, ngay sau lũ, nhu cầu mua các mặt hàng vệ sinh, tẩy rửa tăng mạnh. Saigon Co.op giữ nguyên giá bán và thậm chí giảm 30%-40% nhiều mặt hàng gia dụng, điện máy; đồng thời phối hợp nhà cung cấp chuẩn bị chương trình khuyến mãi 40%-50% trong thời gian tới. Hệ thống cũng làm đầu mối cung cấp hàng cứu trợ với giá ưu đãi và giao trực tiếp đến các địa phương miền Trung. "Hiện hàng hóa tại các siêu thị rất dồi dào. Mục tiêu của Saigon Co.op là phục vụ bà con bằng mọi cách, không đặt nặng chuyện lãi lỗ" - ông Ngọc khẳng định.

Tương tự, VISSAN cho biết đang ưu tiên sản xuất xúc xích, đồ hộp để cung ứng cho vùng lũ, tạm giảm kế hoạch sản xuất hàng Tết như lạp xưởng. Doanh nghiệp giảm giá 30%-50% cho các mặt hàng cứu trợ và tăng nguồn cung cho siêu thị tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời linh hoạt cho khách nhận hàng tại miền Trung hoặc miền Bắc để giảm chi phí vận chuyển.

Hệ thống MM Mega Market Việt Nam cũng cam kết duy trì nguồn cung ổn định, phối hợp cơ quan chức năng, theo dõi sát tình hình thời tiết và chủ động các phương án ứng phó nhằm bảo đảm hàng hóa được cung ứng liên tục cho người dân vùng bị thiên tai.

