Tổng lực cung ứng hàng hóa cho bà con vùng lũ, không tính lời lỗ

Chiều 24-11, người dân đi siêu thị Co.opMart Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khá bất ngờ khi hàng rau xanh, củ quả vẫn đầy ắp, giá ổn định, thậm chí một số mặt hàng còn có chương trình khuyến mãi.

Trong khi đó, do ảnh hưởng thời tiết, rau xanh ở chợ truyền thống khan hiếm, nhiều tiểu thương hét giá cao khi thấy khách mua đông.

Theo ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op, do ảnh hưởng bão lũ lịch sử, Co.opMart Tuy Hòa (Đắk Lắk) ở khu vực bị ngập khoảng 1m nên phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, kể từ 22-11 khi đường sá lưu thông trở lại, ngày 23-11, Co.opMart Tuy Hòa hoạt động phục vụ người dân.

Khu vực rau củ hàng đầy ắp ở Co.opMart Quy Nhơn chiều 24-11

Rau ăn lá cũng không hiếm chiều 24-11

"Hiện nay, hàng hóa đã đầy đủ và dồi dào. Đối với rau Đà Lạt khi tắc đường vận chuyển, chúng tôi đã đưa hàng từ miền Bắc vào, như từ Sơn La hay Hưng Yên.

Về nhu cầu của người dân, hàng bán ra chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như: rau xanh, mì, nước, bánh và sữa. Sau lũ, người dân chủ yếu mua những mặt hàng để phục vụ công tác vệ sinh, chất tẩy rửa" - ông Ngọc nói.

Khu mì gói 1 ô trống hàng

Về giá cả, Saigon Co.op cam kết giữ nguyên giá. Thậm chí, đơn vị đang thực hiện chương trình khuyến mãi giảm giá 30%–40% cho đồ dùng gia đình và điện máy, như ấm nung và nồi cơm điện và đang tiếp tục làm việc với nhà cung cấp để thực hiện khuyến mãi khoảng 40%–50%.

"Mục tiêu hiện nay là phục vụ bà con bằng mọi cách, không tính chuyện lãi lỗ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng làm đầu mối hỗ trợ các tổ chức, cá nhân cần mua hàng cứu trợ. Họ có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để mua hàng với giá khuyến mãi tại đó, không nhất thiết phải mua từ TP HCM" – ông Ngọc thông tin.

Co.opMart Tuy Hòa hoạt động trở lại

Hàng được tiếp liên tục

Trong khi đó, đại diện thương hiệu VISSAN cho biết đang tập trung sản xuất các mặt hàng mà bà con vùng lũ cần như: xúc xích, đồ hộp các loại (cá, thịt),… thay vì sản xuất hàng Tết (lạp xưởng) theo kế hoạch.

VISSAN còn có chương trình khuyến mãi từ 30%-50% những mặt hàng trên để phục vụ các tổ chức, cá nhân cứu trợ vùng lũ và không đặt mục tiêu lợi nhuận.

VISSAN cũng tăng cung cấp lượng hàng cho các siêu thị trong khu vực ảnh hưởng bão lũ theo đơn đặt hàng.

Còn hệ thống MM Mega Market Việt Nam cam kết nỗ lực tối đa để duy trì nguồn cung ổn định, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hỗ trợ nhà cung cấp và phục vụ khách hàng một cách liên tục và an toàn.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động triển khai các phương án ứng phó và kịp thời cung ứng hàng hóa, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này.