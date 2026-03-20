Ủy ban Bầu cử TPHCM gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân Thành phố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ủy ban Bầu cử TPHCM gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân Thành phố

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố đã diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp

Ngày 20-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP HCM) đã có thư cảm ơn gửi cử tri và nhân dân Thành phố. 

Trong thư, Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn là dịp để mỗi người dân  trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào tương lai phát triển của Tổ quốc.

Ủy ban bầu cử TPHCM gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân Thành phố - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử

Mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu, cân nhắc và gửi gắm không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là sự kỳ vọng- kỳ vọng vào những đại biểu có đủ phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân; kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới, vững vàng và bền vững hơn.

Thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Bầu cử Thành phố trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự tham gia tích cực, trách nhiệm của toàn thể Nhân dân Thành phố; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự tận tụy, nỗ lực của các Tổ bầu cử; cùng tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân đội, công an, y tế và các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng đặc biệt trân trọng sự đồng hành của các chức sắc, chức việc tôn giáo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên; cộng đồng doanh nghiệp; lực lượng đoàn viên, thanh niên; những người làm công tác truyền thông và mọi tầng lớp Nhân dân. Chính sự chung sức, đồng lòng, gắn bó và sẻ chia ấy đã tạo nên sức mạnh đoàn kết - yếu tố quyết định làm nên thành công trọn vẹn của cuộc bầu cử.

Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng và không ít thách thức. Đảng bộ, Chính quyền TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và đóng góp của toàn thể Nhân dân, để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mỗi người dân đều được sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Ủy ban bầu cử TPHCM gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân Thành phố - Ảnh 2.

Cử tri TPHCM đồng lòng tham gia bầu cử

"Với niềm tin sâu sắc vào truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Nhân dân Thành phố, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của cả nước" - Thư của Ủy ban bầu cử TPHCM viết. 

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến ngày 22-3 sẽ họp để rà soát, công bố kết quả bầu cử

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết dự kiến ngày 22-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND các cấp

(NLĐO) - Căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử, sẽ công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất vào ngày 25-3-2026.

Cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 99,68%

(NLĐO) - Tính đến 23 giờ ngày 15-3, cả nước đã có gần 76,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đạt tỉ lệ 99,68%

TPHCM cử tri cảm ơn ủy ban bầu cử bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo