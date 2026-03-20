Ủy ban Bầu cử TPHCM gửi thư cảm ơn đến cử tri và nhân dân Thành phố

Ngày 20-3, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TP HCM) đã có thư cảm ơn gửi cử tri và nhân dân Thành phố.

Trong thư, Ủy ban Bầu cử TPHCM cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, diễn ra trong bối cảnh sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, gửi gắm niềm tin và trách nhiệm vào tương lai phát triển của Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu cử

Mỗi lá phiếu được cử tri nâng niu, cân nhắc và gửi gắm không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là sự kỳ vọng- kỳ vọng vào những đại biểu có đủ phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân; kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới, vững vàng và bền vững hơn.

Thay mặt Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban Bầu cử Thành phố trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự tham gia tích cực, trách nhiệm của toàn thể Nhân dân Thành phố; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự tận tụy, nỗ lực của các Tổ bầu cử; cùng tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng quân đội, công an, y tế và các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng đặc biệt trân trọng sự đồng hành của các chức sắc, chức việc tôn giáo; đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên; cộng đồng doanh nghiệp; lực lượng đoàn viên, thanh niên; những người làm công tác truyền thông và mọi tầng lớp Nhân dân. Chính sự chung sức, đồng lòng, gắn bó và sẻ chia ấy đã tạo nên sức mạnh đoàn kết - yếu tố quyết định làm nên thành công trọn vẹn của cuộc bầu cử.

Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng và không ít thách thức. Đảng bộ, Chính quyền TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và đóng góp của toàn thể Nhân dân, để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mỗi người dân đều được sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Cử tri TPHCM đồng lòng tham gia bầu cử

"Với niềm tin sâu sắc vào truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Nhân dân Thành phố, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của cả nước" - Thư của Ủy ban bầu cử TPHCM viết.