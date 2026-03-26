114 bức ảnh về "Sức trẻ biển đảo Tổ quốc"

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), sáng 26-3, Hội Nhiếp ảnh TP HCM khai mạc triển lãm ảnh chủ đề "Sức trẻ biển đảo Tổ quốc" tại phòng trưng bày của Hội.

Vẻ đẹp biển đảo quê hương

Triển lãm giới thiệu 114 tác phẩm của bốn tác giả gồm Lê Nguyễn, Lê Khái Nhân, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Thanh Phong. Đây là kết quả từ chuyến công tác sáng tác tại các vùng biển đảo của Tổ quốc do Hội Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức từ tháng 1 đến tháng 2-2026, với sự cho phép của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM Đoàn Hoài Trung giới thiệu về các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Trong hành trình này, các nghệ sĩ đã đặt chân đến nhiều điểm đảo quan trọng như quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 cùng các địa danh Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc… vào đúng dịp Tết cổ truyền. Từ thực tế sáng tác, các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp biển đảo quê hương, đồng thời khắc họa hình ảnh kiên cường của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, cho biết chuyến đi lần này có quy mô tinh gọn nhưng hiệu quả, khi mỗi tác giả được phân công tác nghiệp tại những khu vực khác nhau, từ quần đảo Trường Sa đến hệ thống nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam. Nhờ đó, bộ ảnh mang tính bao quát cao, phản ánh đa dạng đời sống nơi biển đảo.

Theo ông, các triển lãm ảnh về biển đảo không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền. Những hình ảnh chân thực về đời sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ giúp công chúng hiểu rõ hơn về biển đảo, từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc trong cộng đồng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc và trao hoa cảm ơn các tác giả

Bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đại diện Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, Thượng tá Phạm Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp giữa lực lượng hải quân với các hội văn học nghệ thuật trong cả nước. Mỗi năm, Quân chủng Hải quân tổ chức nhiều đợt đưa văn nghệ sĩ ra thực tế sáng tác, qua đó góp phần đưa hình ảnh người lính biển đến gần hơn với công chúng.

"Những tác phẩm nhiếp ảnh như tại triển lãm lần này đã góp phần phản ánh chân thực đời sống tinh thần, ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, lan tỏa tình yêu biển đảo và củng cố niềm tin, sự gắn kết giữa đất liền với nơi đảo xa", Thượng tá Phạm Văn Giang nhấn mạnh.

Chia sẻ từ chuyến đi thực tế, tác giả Nguyễn Đình Quang cho biết hành trình 17 ngày tại 10 nhà giàn DK1 để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, đặc biệt là những khoảnh khắc tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Anh kỳ vọng bộ ảnh sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu đất nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển đảo.