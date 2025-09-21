HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Tiếp tục Phiên họp thứ 49 (đợt 3) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), trong các ngày 22, 23; chiều 25-9, ngày 26-9 và sáng 29-9, UBTVQH sẽ họp để xem xét, cho ý kiến đối với 27 nội dung và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Phiên họp thứ 49 (đợt 3) của Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 27 nội dung và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Ảnh: Lâm Hiển

Tại đợt họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án Luật: Thương mại điện tử; Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi); Giám định tư pháp (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Quy hoạch (sửa đổi).

Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp

Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; cho ý kiến về các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; xem xét công tác nhân sự.

Xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2026

UBTVQH cũng đồng thời xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 (trong đó có nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước); cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước.

UBTVQH cũng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu bổ sung (hướng dẫn khoản 5 Điều 45, khoản 4 Điều 52, khoản 2 Điều 92 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch của UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, đặc khu.

Tại Phiên họp này, UBTVQH cũng xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành"; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026; cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, UBTVQH.

Tin liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

ủy ban thường vụ quốc hội Phiên họp thứ 49 công tác nhân sự Quốc hội
