Cựu sao Hoàng Anh Gia Lai tạo "siêu phẩm" trong ngày Ninh Bình FC thắng đẹp PVF-CAND

PVF-CAND và Ninh Bình FC - Clip: FPT Play

Vòng 8 V-League 2025-2026 chứng kiến màn đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng "tân binh" của giải đấu. Sở hữu dàn sao hàng đầu V-League, đội bóng cố đô Hoa Lư được đánh giá cao hơn PVF-CAND dù phải chơi trên sân đối phương.

Thành Nhàn mở tỉ số trận đấu

Tuy nhiên, bất ngờ sớm xảy ra, khi PVF-CAND có bàn mở tỉ số, vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9. Sau các pha ban bật ngắn trước vòng 16m50 của đội khách, tuyển thủ Nguyễn Thanh Nhàn vung chân dứt điểm nhanh, đưa bóng đi hiểm hóc, đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm.

Nhận bàn thua sớm khiến Ninh Bình FC vùng lên mạnh mẽ, chủ động triển khai tấn công đa dạng. Phút 30, Trần Bảo Toàn tự bóng đi bóng bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ PVF-CAND, trước khi tung cú dứt điểm uy lực, đưa bóng găm vào góc xa khung thành "người nhện" Đỗ Sỹ Huy.

Bảo Toàn

...và Hoàng Đức cùng lập công giúp Ninh Bình thắng ngược PVF-CAND

"Siêu phẩm" vào lưới PVF-CAND cũng là pha lập công đầu tiên ở V-League mùa này của tiền vệ xuất thân từ "lò" Hoàng Anh Gia Lai. Bàn gỡ của Bảo Toàn cũng mở ra chiến thắng ngược dòng cho Ninh Bình FC, khi lần lượt Rodrigues Gustavo Henrique lập công phút 35 và Hoàng Đức ấn định tỉ số 3-1 ở phút 86.

Chiến thắng tại vòng 8 giúp Hoàng Đức và đồng đội vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại kể từ đầu giải đấu lên con số 8, bao gồm 6 trận thắng.

Trong khi đó, PVF-CAND tạm đứng thứ 8 với 7 điểm sau 8 trận đã đấu. Thứ hạng của đội bóng Hưng Yên có thể sụt giảm sau khi vòng 8 khép lại vì đã thi đấu nhiều hơn nhóm bám đuổi một trận.