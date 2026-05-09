V-League: Hà Nội FC sẩy chân trước Thanh Hoá, bật khỏi Top 3

Hà Nội FC đã không thể vượt thử thách khó khi hành quân đến sân Thanh Hóa ở vòng 22 V-League 2025-2026. Đội bóng thủ đô bị dẫn trước từ phút 38, sau pha lập công của Ngọc Mỹ và không thể lật ngược tình thế dù chơi hơn người từ phút 45 của trận đấu.

Kết quả này khiến Hà Nội FC bật khỏi top 3 bảng xếp hạng, khi kém Ninh Bình FC 2 điểm. Diễn ra cùng giờ, đội bóng cố đô Hoa Lư đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 khi tiếp đón Hải Phòng.

"Siêu phẩm" của Hoàng Đức và pha lập công trên chấm phạt đền 11m của Friday giúp Ninh Bình FC có lợi thế dẫn trước đội khách xuyên suốt 90 phút thi đấu. Những phút bù giờ cuối trận, Luiz Antonio giúp Hải Phòng có bàn danh dự, ấn định kết quả thua 1-2.

Đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành đã trở lại top 3 bảng xếp hạng và nhen nhóm lại hy vọng cạnh tranh ngôi á quân giải đấu mùa này. Trong khi đó, cú sẩy chân của Hà Nội FC ở vòng 22 khiến họ có nguy cơ "trắng tay" ở mùa giải 2025-2026.