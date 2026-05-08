Thể thao

V-League: Quế Ngọc Hải chơi nổi bật, CLB Đà Nẵng thắng đẹp Becamex TP HCM

Tường Phước

(NLĐO) - Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, trung vệ Quế Ngọc Hải còn góp một kiến tạo giúp CLB Đà Nẵng thắng Becamex TP HCM với tỉ số 2-0 ở vòng 22 V-League tối 8-5

Chuỗi 8 trận không thắng của CLB Đà Nẵng đã khép lại bằng màn trình diễn xuất sắc khi tiếp đón Becamex TP HCM trên sân nhà Chi Lăng ở vòng 22 V-League 2025-2026. Đội bóng sông Hàn vượt qua đối phương nhờ hai pha lập công của Nguyên Hoàng và Makaric.

SHB Đà Nẵng và Becamex TP HCM - Clip: FPT Play

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm để thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, Đà Nẵng đã chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Các mảng miếng đánh biên quen thuộc của đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn nhanh phát huy tác dụng, khi Nguyên Hoàng đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội và dứt điểm cận thành đánh bại thủ thành Minh Toàn ở phút 27.

Khi hiệp 1 bước sang những phút bù giờ, trung vệ Quế Ngọc Hải châm ngòi cho một đợt phản công nhanh ở trung lộ, chọc khe thuận lợi giúp Makaric thoát xuống, vượt qua hậu vệ đối phương, tiếp cận khung thành và dứt điểm hiểm hóc vào lưới Becamex TP HCM.

Chiến thắng này giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, hơn PVF-CAND 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Becamex TP HCM tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12/14 đội, chỉ còn hơn nhóm "đèn đỏ" 5 điểm.

"Toàn đội đã tuân thủ đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện và giành chiến thắng xứng đáng. Ở 4 vòng đấu còn lại, chúng tôi xem tính chất của mỗi trận đều quan trọng như một trận chung kết và quyết tâm giành kết quả khả quan để hoàn thành mục tiêu trụ hạng" - Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Giải Hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai thua trận đầu tiên

(NLĐO) - Tận dụng tốt hai tình huống "không chiến", CLB Bắc Ninh khiến Trường Tươi Đồng Nai phải nhận thất bại đầu tiên ở Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026.

CLB Đà Nẵng tạm thoát hiểm!

(NLĐO) - Hoà 3-3 khi tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 20 V-League 2025-2026 trên sân Chi Lăng tối 26-4, CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng

HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng

(NLĐO) - Không đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đội bóng, HLV Trần Minh Chiến từ chối dẫn dắt CLB Đà Nẵng trong giai đoạn cuối V-League 2025-2026.

