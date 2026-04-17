HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng

Chỉ một ngày sau khi đến Đà Nẵng nắm bắt tình hình đội bóng sông Hàn, HLV Trần Minh Chiến đã trở về TP HCM, từ chối dẫn dắt CLB Đà Nẵng trong giai đoạn đua trụ hạng V-League. Nguyên nhân khiến thương vụ đổ vỡ vào phút chót đến từ sự bất đồng quan điểm giữa ông Chiến và tân chủ tịch CLB Đà Nẵng.

Trước đó, ông Trần Minh Chiến được mời ra Đà Nẵng để chuẩn bị thay người đồng nghiệp Lê Đức Tuấn, trong nhiệm vụ giúp đội chủ sân Chi Lăng trụ hạng V-League. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia đã "quay xe" vì lãnh đạo đội bóng chưa dứt khoát giao nhiệm vụ cho nhà cầm quân này.

Cụ thể, HLV Trần Minh Chiến được lãnh đạo đội bóng đề nghị chờ CLB Đà Nẵng thi đấu hết vòng 19 V-League diễn ra vào ngày 19-4 mới có quyết định tiếp theo. Điều này đồng nghĩa HLV Lê Đức Tuấn có thể sẽ tiếp tục giữ "ghế nóng" nếu đội CLB Đà Nẵng khởi sắc, giành kết quả thắng trước CLB Nam Định.

Chuẩn bị cho trận đấu vòng 19, HLV Lê Đức Tuấn vẫn làm nhiệm vụ dẫn dắt và ra sân huấn luyện các học trò hôm 16-4. Ngoài ra, ông Yusuke Adachi với vai trò tân giám đốc kỹ thuật, cũng bắt tay vào công tác chuyên môn để hỗ trợ HLV Lê Đức Tuấn.