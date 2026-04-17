Thể thao

HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng

Tường Phước

(NLĐO) - Không đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đội bóng, HLV Trần Minh Chiến từ chối dẫn dắt CLB Đà Nẵng trong giai đoạn cuối V-League 2025-2026.

Chỉ một ngày sau khi đến Đà Nẵng nắm bắt tình hình đội bóng sông Hàn, HLV Trần Minh Chiến đã trở về TP HCM, từ chối dẫn dắt CLB Đà Nẵng trong giai đoạn đua trụ hạng V-League. Nguyên nhân khiến thương vụ đổ vỡ vào phút chót đến từ sự bất đồng quan điểm giữa ông Chiến và tân chủ tịch CLB Đà Nẵng.

HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trước đó, ông Trần Minh Chiến được mời ra Đà Nẵng để chuẩn bị thay người đồng nghiệp Lê Đức Tuấn, trong nhiệm vụ giúp đội chủ sân Chi Lăng trụ hạng V-League. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ quốc gia đã "quay xe" vì lãnh đạo đội bóng chưa dứt khoát giao nhiệm vụ cho nhà cầm quân này.

Cụ thể, HLV Trần Minh Chiến được lãnh đạo đội bóng đề nghị chờ CLB Đà Nẵng thi đấu hết vòng 19 V-League diễn ra vào ngày 19-4 mới có quyết định tiếp theo. Điều này đồng nghĩa HLV Lê Đức Tuấn có thể sẽ tiếp tục giữ "ghế nóng" nếu đội CLB Đà Nẵng khởi sắc, giành kết quả thắng trước CLB Nam Định.

HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng - Ảnh 2.

HLV Trần Minh Chiến không đạt thỏa thuận dẫn dắt CLB Đà Nẵng - Ảnh 3.

HLV Lê Đức Tuấn vẫn làm nhiệm vụ dẫn dắt, huấn luyện các cầu thủ CLB Đà Nẵng

Chuẩn bị cho trận đấu vòng 19, HLV Lê Đức Tuấn vẫn làm nhiệm vụ dẫn dắt và ra sân huấn luyện các học trò hôm 16-4. Ngoài ra, ông Yusuke Adachi với vai trò tân giám đốc kỹ thuật, cũng bắt tay vào công tác chuyên môn để hỗ trợ HLV Lê Đức Tuấn.

Danh thủ Trần Minh Chiến ngồi "ghế nóng" CLB Đà Nẵng

(NLĐO) - Để nhen nhóm hy vọng trụ hạng V-League, CLB SHB Đà Nẵng đã chiêu mộ HLV Trần Minh Chiến về dẫn dắt từ vòng 19 của mùa giải 2025-2026

Clip: Đặng Anh Tuấn ghi bàn như huyền thoại Maradona, giúp CLB Đà Nẵng lọt tứ kết Cúp Quốc gia

(NLĐO) - Hành quân đến sân Vinh ở vòng 2 Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Đà Nẵng trình diễn ấn tượng và giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An

CLB Đà Nẵng trắng tay trước đội bóng có cùng "ông bầu"

(NLĐO) - Đang thăng hoa với chuỗi 3 trận bất bại, CLB Đà Nẵng bất ngờ thua 0-2 khi tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 6 V-League 2025-2026 trên sân nhà Hòa Xuân tối 1-10

