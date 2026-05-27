Thời sự

Va chạm giữa xe ben và xe máy, hai người tử vong tại chỗ

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 27-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy, khiến hai người tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 8 khiến hai người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 26-5, trên Tỉnh lộ 8 (đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An) giữa xe ben mang biển kiểm soát 47C-280.33 và xe máy biển số 47K7-8791.

Thời điểm trên, xe ben do tài xế Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Cư M’gar về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy đi theo hướng ngược lại, trên xe có anh Y.S.E. (26 tuổi, trú xã Quảng Phú) và anh Y.D.E (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng).

Cú tông mạnh khiến cả hai người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, 2 người tử vong, 1 người nguy kịch

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường liên thôn Sông Xoài - Cù Bị, phường Tân Thành, TPHCM khiến 2 người tử vong tại chỗ

tỉnh Đắk Lắk tai nạn giao thông HAI NGƯỜI TỬ VONG xe ben và xe máy tông nhau
