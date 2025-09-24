HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Va chạm với xe tải trên đường tới trường, nam sinh lớp 6 tử vong

Ninh Cơ

(NLĐO)- Điều khiển xe đạp trên đường đến trường học, nam sinh lớp 6 đã va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ.

Ngày 24-9, Công an phường Bồ Đề (TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 nam sinh lớp 6 tử vong.

Va chạm với xe tải trên đường tới trường, nam sinh lớp 6 tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ. Ảnh: T.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, 1 nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy (Hà Nội) điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy đã xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ va chạm khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội).

