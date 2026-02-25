Vạch mặt kẻ sát hại vợ ngày giáp Tết

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Văn Thương (53 tuổi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Lê Văn Thương

Vào ngày 9-2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê.

Vượt quãng đường hàng trăm cây số trong cao điểm giao thông cuối năm, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Ban đầu, Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.

Theo lời khai của Thương, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng nên 2 vợ chồng thường xuyên cự cãi. Đến dịp Tết 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc công nhân về quê Cà Mau sinh sống hẳn nhưng vợ không đồng ý, dẫn đến việc chị đòi ly hôn.

Hiện trường vụ việc

Đến rạng sáng 8-2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại để vợ “không đi được đâu nữa”. Hắn lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang say ngủ và chích vào người khiến chị bị điện giật.

Nghe có tiếng phát nổ, con trai đang ngủ trên gác liền bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra. Nạn nhân được chồng và con đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu 2 sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn.