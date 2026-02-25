HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vạch mặt kẻ sát hại vợ ngày giáp Tết

Uyên Châu

(NLĐO)-Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, Thương sát hại vợ bằng điện lưới

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Lê Văn Thương (53 tuổi, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Vạch mặt kẻ sát hại vợ bằng điện lưới ở Đồng Nai ngày giáp tết 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Văn Thương

Vào ngày 9-2, Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980, tạm trú tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, lực lượng công an đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ chị Th. bị tác động chứ không phải tai nạn điện.

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức lực lượng truy tìm và xác định Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê.

Vượt quãng đường hàng trăm cây số trong cao điểm giao thông cuối năm, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc.

Ban đầu, Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận hành vi cố ý dùng dây điện tác động vào vợ trong lúc nạn nhân đang ngủ, sau đó tạo hiện trường giả để che giấu.

Theo lời khai của Thương, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuối năm 2025, do nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng nên 2 vợ chồng thường xuyên cự cãi. Đến dịp Tết 2026, Thương muốn cả nhà bỏ việc công nhân về quê Cà Mau sinh sống hẳn nhưng vợ không đồng ý, dẫn đến việc chị đòi ly hôn.

Vạch mặt kẻ sát hại vợ bằng điện lưới ở Đồng Nai ngày giáp tết 2026 - Ảnh 2.

Vạch mặt kẻ sát hại vợ bằng điện lưới ở Đồng Nai ngày giáp tết 2026 - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc

Đến rạng sáng 8-2, trong khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại để vợ “không đi được đâu nữa”. Hắn lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện lưới 220V, tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa tiến về phía người vợ đang say ngủ và chích vào người khiến chị bị điện giật.

Nghe có tiếng phát nổ, con trai đang ngủ trên gác liền bật đèn sáng thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng có máu chảy ra. Nạn nhân được chồng và con đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương đã quay về phòng trọ giấu 2 sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn.

Tin liên quan

Chồng sát hại vợ trên giường ngủ

Chồng sát hại vợ trên giường ngủ

(NLĐO)- Nghi vợ ngoại tình, Nguyễn Minh Tuấn đã dùng chăn chèn và bóp cổ vợ dẫn đến tử vong ngay trên giường ngủ.

Hé lộ nguyên nhân thảm án chồng sát hại vợ và cháu, chém chị dâu nguy kịch

(NLĐO)- Do mâu thuẫn vợ chồng, vợ về nhà mẹ đẻ ở, Dương Văn Khánh mang dao tới gây ra thảm án khiến vợ và 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, sau đó nhảy lầu tự tử

Chồng dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ rồi nhảy xuống sông tự tử

(NLĐO) - Do mâu thuẫn, người đàn ông hơn 40 tuổi đã dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ.

giết người công an tỉnh đồng nai chích điện sát hại vợ phường Bình Phước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo