Vạch trần đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Ngày 19-6, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên của nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây được xác định là một trong những chuyên án lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hoạt động bán kỳ nghỉ dưỡng và thẻ du lịch cao cấp.

Núp bóng công ty du lịch

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đường dây này được tổ chức bài bản, hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng nhằm tiếp cận, dẫn dụ và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các DN liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty CP Hội viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel và một số đơn vị liên quan khác.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng của khách hàng. Công an TP HCM cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại trên cả nước, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hình ảnh DN chuyên nghiệp, thuê văn phòng tại các vị trí trung tâm, tuyển dụng số lượng lớn nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Bề ngoài, các công ty quảng bá các sản phẩm như thẻ du lịch cao cấp, gói nghỉ dưỡng dài hạn hoặc quyền sở hữu kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng. Đi kèm là những lời hứa hẹn hấp dẫn như lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc cam kết mua lại hợp đồng với giá tốt. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đằng sau các chương trình quảng bá là một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

"Săn" khách hàng có tiềm lực tài chính

Một trong những thủ đoạn tinh vi được cơ quan điều tra làm rõ là việc thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nguồn dữ liệu được khai thác từ nhiều kênh khác nhau, gồm danh sách khách hàng từng tham gia tour du lịch, sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, thông tin trên mạng xã hội hoặc các nguồn dữ liệu được mua bán trái phép trên không gian mạng. Từ đó, các đối tượng sàng lọc những người có điều kiện kinh tế khá giả, đặc biệt là người trung niên, người cao tuổi hoặc người đã nghỉ hưu nhưng có nguồn tài chính ổn định.

Lực lượng chức năng khám xét một công ty lừa đảo về sở hữu kỳ nghỉ. Ảnh nhỏ: Thông tin người bị hại và kịch bản lừa đảo được các đối tượng thu thập và chuẩn bị sẵn. Ảnh: HẠNH NGUYÊN

Sau khi xác định được "khách hàng tiềm năng", nhân viên liên tục gọi điện, nhắn tin mời tham gia các chương trình tri ân khách hàng, nhận quà miễn phí, bốc thăm trúng thưởng hoặc các chuyến du lịch không mất phí.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là hoạt động tiếp thị thông thường nên đồng ý tham gia mà không biết mình đã trở thành mục tiêu của một đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Theo kết quả điều tra, mục đích chính của các cuộc gọi mời là đưa khách hàng đến trụ sở DN hoặc các khách sạn, trung tâm hội nghị để tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm. Tại đây, khách hàng được tiếp đón chu đáo, nhận quà tặng và tham gia các chương trình tư vấn kéo dài nhiều giờ liên tục. Đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp liên tục giới thiệu về khả năng sinh lời của các gói đầu tư, cam kết hoàn vốn, hưởng lợi nhuận định kỳ hoặc chuyển nhượng hợp đồng với mức giá hấp dẫn.

Nhiều khách hàng cho biết họ bị tác động bởi không khí sôi động của các buổi giới thiệu, sự nhiệt tình của nhân viên cùng những lời quảng bá về cơ hội đầu tư "có một không hai", từ đó dần mất cảnh giác.

Khi nhận thấy khách hàng có ý định tham gia, các đối tượng lập tức thúc ép ký hợp đồng ngay trong ngày với lý do chương trình ưu đãi sắp kết thúc hoặc số lượng suất đầu tư có hạn.

Cơ quan điều tra xác định nhiều hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với các điều khoản phức tạp, bất lợi cho khách hàng nhưng không được giải thích đầy đủ. Một số người ký kết trong tâm lý vội vàng nên không đọc kỹ hoặc không hiểu hết các nội dung pháp lý liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc bán hợp đồng. Trong trường hợp khách hàng chưa đủ khả năng tài chính, nhân viên tiếp tục tư vấn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng để có tiền thanh toán cho DN.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, nhiều khách hàng phát sinh nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng thì tiếp tục rơi vào một vòng xoáy khác. Lúc này, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do yêu cầu khách hàng đóng thêm tiền như phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí xử lý hồ sơ, phí thế chân hoặc các khoản chi phí phát sinh khác.

Tin vào những cam kết sẽ được hoàn vốn hoặc hưởng lợi nhuận trong tương lai, nhiều nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho DN. Thực chất, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký thêm hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mới, khiến số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn trong khi vẫn không thể thu hồi khoản đầu tư ban đầu.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn tâm lý thường được các đường dây lừa đảo sử dụng nhằm kéo dài thời gian, duy trì hy vọng của nạn nhân và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người đã sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc nguồn tài chính tích lũy trong nhiều năm để tham gia các gói sở hữu kỳ nghỉ. Thậm chí, có trường hợp vay mượn thêm từ người thân hoặc ngân hàng với kỳ vọng thu được lợi nhuận như những cam kết mà DN đưa ra.

Lập hàng chục công ty để giăng bẫy Tại Hội nghị thông tin báo chí ngày 19-6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Quá trình điều tra cho thấy trong giai đoạn 2023-2025, các đối tượng đã thành lập 27 DN để tổ chức hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Các công ty này vận hành theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ cụ thể từ khâu quản lý, thu thập dữ liệu khách hàng, gọi điện tư vấn đến ký kết hợp đồng. Những nhóm này chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng để mời tham dự hội nghị, hội thảo hoặc nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200 - 900 triệu đồng, thời hạn sử dụng từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn, giảm giá sâu nếu khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, khách hàng còn được cam kết bằng lời nói rằng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để thu lợi nhuận cao khi không còn nhu cầu sử dụng. Tin vào những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và nộp tiền mà không đọc kỹ các điều khoản pháp lý. Không dừng lại ở việc bán kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục tiếp cận những khách hàng đã ký hợp đồng trước đó, hứa hẹn môi giới chuyển nhượng với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu. Để đối phó với khiếu nại của khách hàng và tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, những người cầm đầu thường xuyên thay đổi tên DN, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập công ty mới để tiếp tục hoạt động. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỉ đồng của 493 bị hại. Phần lớn số tiền chiếm đoạt, được các đối tượng sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân. Cũng theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 12 đến 18-6, cơ quan chức năng đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Đến ngày 18-6, cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 DN; thu giữ nhiều hợp đồng cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cũng tạm giữ, phong tỏa khối tài sản có tổng trị giá hơn 680 tỉ đồng, gồm hơn 17 tỉ đồng tiền mặt; gần 61 tỉ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỉ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỉ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỉ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và một khu đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình. Bước đầu, Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỉ đồng. Nguyễn Hưởng



