Vạch trần vụ "đào lửa" từ thiện tiền tỉ, phim "Anh Hùng" của Thái Hòa gắn nhãn ra sao?

Bố con Thái Hòa ra sao trong phim về lừa đảo từ thiện duy nhất dịp lễ 2026?

Gia đình đóng vai trò thế nào trong vụ lừa đảo tiền tỉ?

Không chỉ tập trung vào hành trình "vạch trần" phi vụ từ thiện tiền tỉ, phim "Anh Hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo còn khai thác khía cạnh gia đình, cùng việc gắn nhãn T13 thích hợp cho gia đình cùng xem vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30.4.

Poster đặc biệt của "Anh Hùng" hé lộ hình ảnh nam chính Hùng (Thái Hòa) ngồi cùng với hai cô con gái của mình (Phương Thanh và bé Gia Tuệ đóng). Gia đình nhỏ ngồi trước bữa cơm hằng ngày nhưng mang những cảm xúc trầm lắng.

Hình ảnh mới này được đính kèm dòng tagline "Gia đình nơi hạ nhiệt phán xét", như thay lời muốn nói về tình huống chính hiện tại khi Hùng rơi vào vòng xoáy tranh cãi, và ảnh hưởng đến các con. Những rạn nứt tình thân bắt đầu xuất hiện, và những gì mà anh làm cho cả nhà dần trở thành thứ khiến họ tổn thương, đau khổ.

Tuy vậy, hai cô con gái vẫn là "bến đỗ" bình yên của Hùng. Bỏ qua sức ép, làn sóng đả kích từ cộng đồng và truyền thông, Hùng về nhà và được xoa dịu bởi tình yêu thương vô bờ bến. Hành động cô con gái út đưa bố ly nước, trong khi con gái lớn níu tay bên cạnh mạnh mẽ hơn mọi câu từ. Dù ở ngoài bị người đời khen chê thì về nhà, cha vẫn là cha của các con, và các con lại trở thành "anh hùng" của người cha.

Sau tất cả thì tấm lòng vẫn là thứ ở lại đến phút cuối. Đây cũng là thông điệp lớn mà đạo diễn Võ Thạch Thảo và ê-kip ấp ủ, mong muốn được truyền tải đến khán giả bên cạnh câu chuyện "vạch trần" phi vụ từ thiện tiền tỉ nghẹt thở.

Phim "Anh Hùng" gắn nhãn T13

Bộ phim dự báo thu hút khán giả đến rạp

Bên cạnh hình ảnh poster mới nhất, ê-kip phim "Anh Hùng" chính thức công bố gắn nhãn T13 - dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên. Thông tin này mang đến lợi thế lớn hơn cho dự án, đặc biệt trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4.

Là bộ phim khai thác câu chuyện thực tế nhức nhối, xoay quanh cụm từ "từ thiện", phim vẫn có các khía cạnh đặc sắc về thông điệp xã hội, tình gia đình và mối quan hệ giữa người với người. Từ đó, đây trở thành một dự án phù hợp dành cho gia đình cùng nhau theo dõi, thưởng thức tại rạp.

Mặc dù vậy, bộ phim vẫn sẽ không thiếu những yếu tố gay cấn, hồi hộp, khi Hùng trở thành tâm điểm tranh cãi trên khắp mạng xã hội sau những phi vụ "anh hùng" đời thường của mình. Ngoài Thái Hòa, sự góp mặt của những ngôi sao thực lực khác như Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Minh Triết, Đoàn Thế Vinh… trở thành "chất xúc tác" tạo nên cao trào khó đoán của bức tranh câu chuyện, xứng tầm dự án phim đề tài xã hội duy nhất trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - 30.4 này.

Phim điện ảnh "Anh Hùng" được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và NSX Timothy Linh Bùi. Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim dự kiến ra mắt ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4.