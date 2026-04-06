Lời thú nhận của Thái Hòa

Nỗi sợ bị phán xét - cảm xúc chung của mọi thế hệ

Diễn viên Thái Hòa thừa nhận từng phán xét người khác

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh chiêu trò từ thiện tiền tỷ bị phơi bày, phim điện ảnh "Anh Hùng" còn đặt ra một lát cắt đáng suy ngẫm về hai khái niệm tưởng chừng quen thuộc nhưng ngày càng trở nên phức tạp trong xã hội hiện đại: lòng tốt và sự phán xét.

Trong bối cảnh thông tin lan truyền chỉ trong tích tắc, một hành động đẹp không còn được nhìn nhận một chiều. Thay vào đó, nó có thể bị soi xét, phân tích và đặt dưới nhiều lăng kính khác nhau chỉ sau một cú click chia sẻ.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo chia sẻ góc nhìn khi thực hiện bộ phim "Anh Hùng" rằng: "Bản thân tôi không muốn phán xét góc nhìn của bất cứ ai. Nếu có thể, hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để có thể thông cảm".

Thông qua nhân vật nam chính Hùng, dự án mong muốn "khai quật" những khía cạnh đằng sau một con người có nghĩa cử của "lòng tốt", một anh hùng đời thường không mặc áo choàng. Bày tỏ quan điểm của mình với hành trình tìm hiểu nhân vật, Thái Hòa cho biết điều nguy hiểm nhất hiện tại về câu chuyện tranh cãi lòng tốt là sự phán xét. "Tôi đương nhiên đã từng bị phán xét. Khi xưa, tôi cũng có những lần phán xét người khác. Quan trọng nhất là mình dừng lại đúng lúc" - nam diễn viên thổ lộ.

Phim "Anh Hùng" của Thái Hòa sẽ ra rạp với nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm

Sự phán xét cũng là điều mà Phương Thanh - diễn viên trẻ vào vai con gái của Hùng (Thái Hòa) đề cập. Nhân vật Hân trong phim mang nỗi sợ này thường trực, cho thấy việc đây là điều có thể xảy ra với bất cứ ai, dù là trưởng thành hay còn bé. Nữ diễn viên chia sẻ: "Nỗi sợ bị phán xét không có chỉ ở người lớn mà còn với con nít. Hân sợ ba mình bị phán xét, hơn nữa là sợ chính bản thân cũng bị phán xét".

Đứng ở góc nhìn của "người phán xét", nam diễn viên Minh Triết - người vào vai Youtuber Pan săn tin xoay quanh câu chuyện của Hùng - cũng khẳng định vai trò của mình. "Nhân vật này tin rằng sự phán xét giúp cho xã hội này phân định được đâu là đúng, đâu là sai" - anh bày tỏ.

Còn với Đoàn Thế Vinh - diễn viên trẻ vào vai một nhà sáng tạo nội dung, anh không chối cãi vai trò của phán xét vì "cũng mong muốn bản thân sẽ có được nhiều view". Đoạn BTS cũng hé lộ một phân đoạn nhân vật kêu gọi like, share, đóng vai trò một "cầu nối" trung gian đưa sự phán xét và những con người có liên quan đến gần nhau hơn.

Một cú click có thể thay đổi điều gì?

Không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện, "Anh Hùng" đặt ra một câu hỏi trực diện dành cho khán giả: Bạn sẽ dùng cú click của mình để phán xét… hay để thấu hiểu? Trong thế giới nơi mỗi cá nhân đều có thể trở thành người quan sát, người chia sẻ và cả người phán xét, bộ phim mở ra một góc nhìn về trách nhiệm cá nhân trong việc lựa chọn đứng về phía nào.

"Có phải những thứ trên bề mặt, bể nổi là con người thực sự của họ hay không?", câu hỏi mà nữ diễn viên Hồng Ánh đặt ra như bao hàm chính bài học mà đạo diễn Võ Thạch Thảo mong muốn gửi gắm bên cạnh phần cốt truyện hồi hộp, khó đoán.

Phim điện ảnh "Anh Hùng" được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và NSX Timothy Linh Bùi. Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim dự kiến ra mắt ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.