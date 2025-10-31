HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

Thái Phương

(NLĐO) – Dù vậy, phần lớn lượng vàng này vẫn nằm trong két, một nguồn lực khổng lồ chưa được chuyển hóa thành vốn cho nền kinh tế.

Tại nghị trường Quốc hội ngày 30-10, đại biểu kiến nghị 5 nhóm giải pháp cụ thể để huy động và tài chính hóa vàng trong dân, để nguồn vốn quý giá này góp phần đáng kể cho phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, mà không cần tăng vay nợ công.

VAFI ước tính vàng trong dân khoảng 2.000 tấn, đề xuất đánh thuế vàng để chống đầu cơ - Ảnh 1.

Nhiều ý kiến cho rằng lượng vàng trong dân hiện tại ít nhất khoảng 500 tấn

Trước đó, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) cũng từng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giải pháp huy động vàng trong dân, với lượng vàng trong dân còn rất lớn, ước tính khoảng 500 tấn. Do nhiều năm qua, nước ta chủ yếu nhập khẩu vàng, còn xuất khẩu không đáng kể.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, trong thống kê mới nhất, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) lại ước tính dự trữ vàng của nước ta tới hơn 2.000 tấn (tương đương khoảng 300 tỉ USD, theo giá vàng hiện tại). "Đa phần 2.000 tấn vàng này mua xong, được người dân để dưới "gầm giường", không trở lại hệ thống ngân hàng thương mại. Trong khi đó, chính sách miễn thuế với kinh doanh vàng (kinh doanh vàng miếng là chủ yếu) đã làm tăng mạnh tình trạng vàng hóa nền kinh tế" – đại diện VAFI nêu.

Và trong bối cảnh thị trường vàng còn diễn biến phức tạp, VAFI đã gửi văn bản kiến nghị Chính phủ và Quốc hội cần có chính sách thuế với kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức để góp phần ổn định thị trường này. "VAFI đề nghị kinh doanh vàng trang sức và vàng miếng phải chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như các hàng hóa thông thường một cách bình đẳng về nghĩa vụ chịu thuế. Kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức chịu thuế GTGT 10%" – đại diện hiệp hội này kiến nghị.

Theo VAFI, hiện Việt Nam đang miễn thuế với kinh doanh vàng miếng, trong khi nhiều nước đều có chính sách mạnh chống vàng hóa nền kinh tế nhằm ổn định tỉ giá, bảo vệ đồng nội tệ và đẩy mạnh dòng vốn nhàn rỗi đi vào hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán. Nhờ đó, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế các nước được hưởng lợi về đi vay lãi suất thấp.

Trước những thông tin về số liệu dự trữ vàng trong dân chưa thống nhất, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 31-10, một chuyên gia của VGTA cho biết con số 500 tấn vàng trong nước được nêu ra thời gian qua được các chuyên gia căn cứ vào số liệu của Hội Đồng vàng thế giới (WGC) chia sẻ.

Một cơ sở khác là số liệu của cơ quan hải quan về nhập khẩu vàng trong các năm từ những năm 1990 đến 2023 số liệu vàng xuất khẩu các năm đó. Có điều, không có số liệu về xuất nhậu khẩu vàng lậu trong những năm đó – nhất là những thời điểm giá vàng trong nước và thế giới duy trì ở mức cao.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Chiều 31-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng được giao dịch quanh 143,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vàng trong nước liên tục biến động những ngày qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Dù giá vàng duy trì ở mức cao, nhu cầu mua vàng của người dân vẫn không giảm.

VAFI ước tính vàng trong dân khoảng 2.000 tấn, đề xuất đánh thuế vàng để chống đầu cơ - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC chiều nay

