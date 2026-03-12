HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Valverde hoá “siêu nhân” trước Man City, Bellingham “đứng hình”

Đăng Minh

(NLĐO) -Jude Bellingham “mắt tròn mắt dẹt” trên khán đài khi chứng kiến Federico Valverde ghi bàn thứ ba tuyệt đẹp, hoàn tất hat-trick cá nhân vào lưới Man City

Tiền vệ Federico Valverde đã khiến người hâm mộ bùng nổ khi lập hat-trick vào lưới Man City, trong đó bàn thắng thứ ba đẹp mắt khiến đồng đội Bellingham không giấu nổi sự kinh ngạc trên khán đài.

Tiền vệ 27 tuổi có hiệp một thăng hoa khi ghi 3 bàn thắng chỉ trong 42 phút. Pha lập công thứ ba giúp Real Madrid dẫn trước 3-0 và cũng là khoảnh khắc khiến cả sân Bernabeu bùng nổ.

Valverde hoá “siêu nhân” trước Man City, Bellingham “đứng hình” - Ảnh 1.

Federico Valverde ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Man City.

Tình huống xuất phát từ đường chuyền bổng tinh tế của Brahim Diaz vào vòng cấm. Bóng ở tầm ngực và tưởng chừng hậu vệ Marc Guehi sẽ dễ dàng cắt được.

Tuy nhiên, Valverde đã xử lý cực kỳ khéo léo rồi bất ngờ tung chân phải nâng bóng qua đầu Guehi khiến hậu vệ Man City hoàn toàn bất ngờ. Bóng sau đó rơi đúng vị trí thuận lợi để tiền vệ người Uruguay tung cú dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Ống kính máy quay sau đó lia lên khán đài, chứng kiến hình ảnh tiền vệ Bellingham "há hốc miệng" vì không tin vào mắt mình khi chứng kiến pha xử lý đẳng cấp của đồng đội. Trận này, tiền vệ người Anh không thể ra sân vì chấn thương gân kheo.

Valverde hoá “siêu nhân” trước Man City, Bellingham “đứng hình” - Ảnh 2.

Bellingham (ở giữa) kinh ngạc theo dõi cú sút của Valverde. Ảnh: TNT SPORTS

Trước đó, Valverde mở tỉ số đến sau sai lầm của Donnarumma, khi thủ môn này lao ra nhưng bị Valverde vượt qua rồi dứt điểm từ góc hẹp. Bàn thứ hai là pha xử lý gọn gàng trước khi tiền vệ Uruguay tung cú sút chân trái vào góc xa.

Cuộc đối đầu giữa đại diện La Liga và Ngoại hạng Anh diễn ra trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. 

Điều đáng chú ý là trước trận gặp Man City, tiền vệ Valverde mới chỉ có 3 bàn thắng cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa này. Nhưng chỉ trong một hiệp đấu, anh đã san bằng thành tích đó bằng một cú hat-trick ấn tượng.

Màn trình diễn bùng nổ của Valverde cũng khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều cổ động viên ca ngợi anh là "cả đội bóng trong một người", thậm chí gọi tiền vệ Uruguay là "phi nhân loại", "ngoài hành tinh", sau những pha xử lý đẳng cấp.

Cú hat-trick của Valverde giúp Real Madrid thắng Man City 3-0, qua đó đặt một chân vào tứ kết dù lượt về vào giữa tuần tới họ phải làm khách trên sân Etihad.

Valverde hoá “siêu nhân” trước Man City, Bellingham “đứng hình” - Ảnh 3.

Tiền vệ người Uruguay một mình hạ gục Man City. Ảnh: PA

Tiền vệ Valverde đang tiến gần cột mốc 400 trận cho Real Madrid, đội bóng chiêu mộ anh từ Penarol khi còn rất trẻ.

Trong màu áo "Los Blancos", anh đã giành 2 danh hiệu Champions League và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tham vọng chinh phục châu Âu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Valverde hoá “siêu nhân” trước Man City, Bellingham “đứng hình” - Ảnh 4.

Man City sụp đổ ngay trong hiệp một lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 12-3.

    Thông báo