HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vận động các đối tượng dàn cảnh mua thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng ra đầu thú

Cao Nguyên

(NLĐO) – Hiện còn 2 đối tượng trong nhóm dàn cảnh mua bán thiên thạch để cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân đang lẩn trốn.

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động, tiếp nhận thêm một đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài về nước đầu thú liên quan đến vụ dàn cảnh mua bán thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng.

Vụ cướp 1 , 5 tỉ đồng qua dàn cảnh mua bán thiên thạch gây chấn động Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp 1,5 tỉ đồng

Đối tượng được vận động ra đầu thú là Phạm Hoài Thưng (SN 1995, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cùng đồng bọn cướp 1,5 tỉ đồng của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình hình và biết được mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao. Biết không thể thoát tội, Phạm Hoài Thưng đã về nước và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Liên quan đến vụ việc dàn cảnh mua bán thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng, đến nay đã có 5 đối tượng liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 2 đối tượng còn lại, gồm: Phan Văn Tân (SN 1987, ngụ TP Cần Thơ) và Trần Hoài Thanh (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhanh chóng ra cơ quan công an trình diện. Ai biết thông tin các đối tượng trên, đề nghị cung cấp hoặc báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 5-12-2025, một nhóm đối tượng ngụ ở nhiều tỉnh, thành ngồi uống cà phê ở một quán tại TPHCM và bàn bạc tìm người mua thiên thạch rồi cướp tiền.

Ngày 7-12-2025, một đối tượng gọi điện cho ông H.N.S. (ngụ TPHCM) nói có một viên thiên thạch nặng 2,8kg cần bán.

Thông qua các nhân viên môi giới mua bán đá, ông S. tìm được bà P.T.X. (ngụ TPHCM) đồng ý mua viên đá với giá 1,5 tỉ đồng.

Sau khi hẹn ông S. và bà X. đến địa điểm giao dịch mua bán, các đối tượng từ TPHCM đến phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, lợi dụng lúc những người mua thiên thạch sơ hở, các đối tượng ném ớt bột vào mặt rồi giật lấy túi đựng tiền chứa 1,5 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo