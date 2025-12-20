Chương mới của ngành giao thông

Sáng 19-12, tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP HCM, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự lễ động thổ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh đây không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là minh chứng của tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực thực thi của TP HCM khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.

Để dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, ông Bùi Xuân Cường đề nghị các sở, ngành rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục liên quan thuộc trách nhiệm thành phố để hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua phải xem công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; huy động hệ thống chính trị vào cuộc vận động người dân ủng hộ, đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dự lễ động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: DUY PHÚ

Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các cam kết với thành phố trong chủ trương đầu tư đã được chấp thuận; triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ; tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về đầu tư xây dựng; tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và các di tích dọc tuyến.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có vận tốc thiết kế 350 km/giờ, dự án sẽ mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam. Dự kiến sau khi đi vào vận hành (quý IV/2028), tuyến đường sắt sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành xuống Cần Giờ còn 13 phút.

Sáng cùng ngày, TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1). Dự lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Dự án được triển khai nhằm kéo giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu; đồng thời hoàn thiện và đưa vào khai thác tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài, bảo đảm kết nối đồng bộ với các tuyến Vành đai 3 và 4, qua đó nâng cao năng lực giao thông cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết tuyến cao tốc có vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông thông minh và thu phí.

Sáng cùng ngày, TP HCM tổ chức lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên mới là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố các thời kỳ đối với thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công và giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư, để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và của các thế hệ đoàn viên, thanh niên.

Thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam Ngày 19-12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau. Với chiều dài hơn 110 km, dự án đường cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau khởi công từ đầu năm 2023 và đến nay đã hoàn thành - một sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, chủ đầu tư, nhà thầu, công nhân và những hộ dân nhường đất để làm dự án. Cũng như vậy, sau hơn 1.000 ngày nỗ lực vượt khó, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km chính thức hoàn thành, vượt tiến độ 8 tháng. Theo Bộ Xây dựng, đến ngày 19-12, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc, 325 km nút giao và đường dẫn (tổng 3.513 km), vượt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Ngoài ra, cả nước đã hoàn thành 1.586 km đường quốc lộ; 1.701 km đường bộ ven biển. Đáng chú ý là đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.



