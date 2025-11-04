HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Văn khấn cúng rằm tháng 9 đầy đủ, chi tiết nhất

(NLĐO) - Ngày rằm hằng tháng, người Việt thường chuẩn bị lễ vật để thờ cúng thần linh và tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn và ước nguyện sự may mắn, bình an

Mỗi gia đình thường tuân theo những phong tục, truyền thống riêng nên các mâm lễ vật cúng rằm rất đa dạng. Một số lễ vật trong mâm cúng chay thường có hoa, nhang, rượu, bánh kẹo và trái cây. Ngoài ra, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cúng mặn như thịt heo, thịt gà, hoa, nhang, rượu.

Sau đây là một số bài văn khấn phổ biến, những người quan tâm có thể tham khảo.

Văn khấn rằm tháng 9 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2023, gia chủ (chúng) con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, Long mạch Tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài Tôn thần đang cai quản trong khu vực này. Con xin các ngài nghe thấu lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con toàn gia an lạc công việc phát triển, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

img

Mâm cúng ngày rằm thường được các gia đình chuẩn bị chu đáo

Văn khấn gia tiên vào rằm tháng 9

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2023, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, chân thành sắm lễ, hoa trà, hương, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con xin chân thành kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng phù hộ cho gia chủ chúng con luôn luôn được bình an, làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Tin liên quan

Con giáp nào vận may đỏ rực, tiền về bất ngờ cuối tháng 10?

Con giáp nào vận may đỏ rực, tiền về bất ngờ cuối tháng 10?

(NLĐO) – Các con giáp Thân, Tỵ, Thìn có bước tiến lớn trong công việc; Tý, Thìn và Mão nhận khoản tiền bất ngờ.

Cung hoàng đạo chạm trán biến động đột ngột tuần cuối tháng 10

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy cung hoàng đạo Bọ Cạp và Bạch Dương có vận trình nổi bật nhất.

3 con giáp giàu lên nhanh chóng trong tháng này

(NLĐO) – Tử vi tháng 9 Âm lịch cho thấy 3 con giáp may mắn nhất tháng này là Sửu, Mão, Mùi. Riêng Tuất và Thìn cần đặc biệt lưu ý.

Văn khấn cúng rằm văn khấn cúng rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Mâm cúng rằm tháng 9
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo