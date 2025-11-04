Mỗi gia đình thường tuân theo những phong tục, truyền thống riêng nên các mâm lễ vật cúng rằm rất đa dạng. Một số lễ vật trong mâm cúng chay thường có hoa, nhang, rượu, bánh kẹo và trái cây. Ngoài ra, các gia đình có thể chuẩn bị mâm cúng mặn như thịt heo, thịt gà, hoa, nhang, rượu.



Sau đây là một số bài văn khấn phổ biến, những người quan tâm có thể tham khảo.

Văn khấn rằm tháng 9 cúng Thần linh và Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2023, gia chủ (chúng) con chân thành sửa soạn hương hoa, kim ngân, trà, quả, thắp nén nhang thơm dâng lên trước án. Gia chủ (chúng) con xin kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh thành hoàng chư vị Đại Vương, Long mạch Tôn thần, ngài Bản gia Thổ địa, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần và các ngài Tôn thần đang cai quản trong khu vực này. Con xin các ngài nghe thấu lời mời xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì chúng con toàn gia an lạc công việc phát triển, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang.

Chúng con chuẩn bị lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Mâm cúng ngày rằm thường được các gia đình chuẩn bị chu đáo

Văn khấn gia tiên vào rằm tháng 9

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con xin kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần. Con xin kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Gia chủ (chúng) con tên là … hiện đang ngụ tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm 2023, gia chủ (chúng) con nhờ ơn Trời Đất, cù lao tiên tổ, chư vị Tôn thần, chân thành sắm lễ, hoa trà, hương, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa, Tài thần, Ngũ phương, Long mạch. Cúi xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành của chúng con, thụ hưởng lễ vật. Gia chủ con xin chân thành kính mời các cụ Tổ tỷ, Tổ khảo và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Gia chủ (chúng) con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng phù hộ cho gia chủ chúng con luôn luôn được bình an, làm ăn phát đạt, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).