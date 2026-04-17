Kinh tế

Kê khai thuế: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì trước hạn 20-4?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Ngày 20-4 là hạn chót để hộ kinh doanh kê khai thuế kỳ đầu tiên. Người nộp thuế cần lưu ý những quy định mới để thực hiện.

Hộ kinh doanh làm gì để kê khai, nộp thuếthuế đúng ngay từ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), giải đáp thắc mắc cho các hộ kinh doanh

Chiều 17-4, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thuế và Thuế TPHCM tổ chức hội thảo "Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh" với sự tham gia của gần 400 hộ kinh doanh.

Tại hội thảo, bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết ngày 20-4 là hạn chót để hộ kinh doanh bước vào kỳ kê khai đầu tiên.

Theo quy định mới, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. 

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp doanh thu nhân (×) tỉ lệ phần trăm, tùy theo từng ngành nghề (ngành bán lẻ thương mại áp dụng mức 1%, dịch vụ ăn uống là 3% trên doanh thu...).

Về thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh được áp dụng hai phương pháp, tùy theo quy mô doanh thu.

Cụ thể, với doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, người nộp thuế được chọn một trong hai cách tính thuế: Một là doanh thu nhân với tỉ lệ thuế suất theo từng ngành nghề. Hai là thu nhập tính thuế (nghĩa là doanh thu trên 500 triệu đồng trừ (-) chi phí hợp lý, hợp lệ) nhân với thuế suất 15%. 

Đối với nhóm có doanh thu trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ áp dụng phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tương ứng là 17%. 

Nhóm doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm áp dụng thuế suất 20% theo phương pháp này.

Theo bà Chinh, một điểm mới khác là quy định về kê khai thuế. Theo đó, hộ kinh doanh tự xác định mức doanh thu trong năm. 

Nếu doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống (tức là thuộc ngưỡng không chịu thuế) thì nộp thông báo doanh thu của năm 2026 với cơ quan thuế một lần, chậm nhất là ngày 31-1-2027.

Về khai và nộp thuế giá trị gia tăng, trường hợp có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 50 tỉ đồng/năm thì khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quý. Ví dụ, quý I/2026, hộ kinh doanh sẽ khai và nộp, hạn chót là ngày 4-5.

Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng/năm, hộ thực hiện khai theo tháng.

Đối với việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu hộ kinh doanh chọn phương pháp nộp thuế bằng thuế suất nhân với doanh thu thì hộ kê khai và nộp thuế theo quý, cùng với thời hạn khai và nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất sẽ tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Một vấn đề khác cũng được bà Chinh lưu ý là theo quy định mới, hộ kinh doanh phải thông báo bằng phương thức điện tử cho cơ quan thuế tất cả tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. 

Tất cả các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, kể cả nhóm có doanh thu chưa đến mức phải nộp thuế cũng thực hiện quy định này.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên ở mức nào?

hóa đơn điện tử nộp thuế tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh thuế giá trị gia tăng người nộp thuế thuế thu nhập cá nhân
