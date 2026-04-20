HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hộ kinh doanh kê khai thuế sau ngày 20-4 có bị phạt?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền

Ngày 20-4 là hạn chót để các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh tới cơ quan thuế.

TIN LIÊN QUAN

Đối với nhóm hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thời hạn cuối để nộp tờ khai thuế quý I/2026, đồng thời thông báo thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử, là ngày 4-5 (do trùng kỳ nghỉ lễ 30-4 nên được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo cơ quan thuế tại TPHCM cho biết theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, người nộp thuế có hành vi kê khai, cung cấp thông tin không đúng thời hạn có thể bị xử lý.

Cụ thể, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế (bao gồm thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử) có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan thuế các địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt đối với hộ kinh doanh chậm thực hiện nghĩa vụ này theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Đại diện các hộ kinh doanh giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM

Đại diện cơ quan thuế cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Cán bộ thuế sẽ hỗ trợ xác định rõ ngưỡng doanh thu dưới hoặc trên 500 triệu đồng/năm để hộ kinh doanh kê khai phù hợp, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo quy định, hộ kinh doanh phải tự xác định doanh thu thực tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai. Trường hợp doanh thu vượt ngưỡng, cơ quan thuế sẽ yêu cầu kê khai, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết từ cuối tháng 3-2026, ngành thuế đã triển khai chuỗi chương trình livestream hướng dẫn trực tuyến theo hướng “cầm tay chỉ việc”. 

Nội dung được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, mức doanh thu và mô hình kinh doanh, bao gồm chính sách thuế, hóa đơn điện tử, ghi chép sổ sách, kê khai và nộp thuế, cũng như xử lý các tình huống thực tế phát sinh.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, việc phát sinh vướng mắc là khó tránh khỏi, thậm chí có những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong quá trình triển khai.

“Chúng tôi mong muốn lắng nghe đầy đủ, trực tiếp và thẳng thắn từ hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các đề xuất phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách, hướng tới quản lý thuế minh bạch, cụ thể và sát thực tiễn hơn” - ông Sơn nhấn mạnh.

Cục Thuế hoả tốc yêu cầu thu hồi thông báo "hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng ngừng sử dụng hóa đơn"

doanh thu hộ kinh doanh cơ quan thuế kê khai thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo