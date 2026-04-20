Hộ kinh doanh kê khai thuế sau ngày 20-4 có bị phạt?

Ngày 20-4 là hạn chót để các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng và ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh tới cơ quan thuế.

Đối với nhóm hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thời hạn cuối để nộp tờ khai thuế quý I/2026, đồng thời thông báo thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử, là ngày 4-5 (do trùng kỳ nghỉ lễ 30-4 nên được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo cơ quan thuế tại TPHCM cho biết theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, người nộp thuế có hành vi kê khai, cung cấp thông tin không đúng thời hạn có thể bị xử lý.

Cụ thể, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế (bao gồm thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử) có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay, cơ quan thuế các địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt đối với hộ kinh doanh chậm thực hiện nghĩa vụ này theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Đại diện các hộ kinh doanh giao dịch tại trụ sở Thuế TPHCM

Đại diện cơ quan thuế cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Cán bộ thuế sẽ hỗ trợ xác định rõ ngưỡng doanh thu dưới hoặc trên 500 triệu đồng/năm để hộ kinh doanh kê khai phù hợp, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo quy định, hộ kinh doanh phải tự xác định doanh thu thực tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai. Trường hợp doanh thu vượt ngưỡng, cơ quan thuế sẽ yêu cầu kê khai, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết từ cuối tháng 3-2026, ngành thuế đã triển khai chuỗi chương trình livestream hướng dẫn trực tuyến theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

Nội dung được thiết kế theo từng nhóm đối tượng, mức doanh thu và mô hình kinh doanh, bao gồm chính sách thuế, hóa đơn điện tử, ghi chép sổ sách, kê khai và nộp thuế, cũng như xử lý các tình huống thực tế phát sinh.

Theo ông Sơn, trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, việc phát sinh vướng mắc là khó tránh khỏi, thậm chí có những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong quá trình triển khai.

“Chúng tôi mong muốn lắng nghe đầy đủ, trực tiếp và thẳng thắn từ hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các đề xuất phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách, hướng tới quản lý thuế minh bạch, cụ thể và sát thực tiễn hơn” - ông Sơn nhấn mạnh.