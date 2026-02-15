HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Văn Mai Hương: "Đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi!"

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ Văn Mai Hương cho biết cô ăn Tết Bính Ngọ trước với gia đình ở Hà Nội trước khi theo đoàn phim "Thỏ ơi!!" đi các điểm rạp quảng bá vai diễn.

Áp lực vì lần đầu đóng phim nhưng cũng thành công khiến đạo diễn khóc ròng

*Văn Mai Hương có bị áp lực khi lần đầu đóng phim mà lại là phim điện ảnh của đạo diễn Trấn Thành?

- Văn Mai Hương:  Trước khi được mời đi thử vai cho phim, tôi cũng có đi chơi cùng nhóm anh Thành nhưng anh ấy không nói gì về việc làm phim. Đến khi đi chơi về, công ty có gọi điện nói rằng bên sản xuất phim anh Thành gọi nhờ lên casting. Tôi hỏi vai gì, nghĩ rằng chắc chỉ là khách mời nhỏ thôi, khỏi thử vai cũng được. Thế nhưng khi đến nơi thử vai thì được đưa một phân cảnh và đề nghị diễn. Sau đó, tôi được chọn vào vai Hải Lan.

Tôi áp lực vì chưa diễn xuất trong phim điện ảnh bao giờ, mọi thứ đều mới lạ. Tôi từng c

ó video clip ca nhạc nhưng cốt lõi vẫn là âm nhạc. Việc phải đầu tư, nuôi cảm xúc cho vai diễn trong thời gian dài thì không dễ.

BÀI XUÂN ONLINE ĐĂNG 15-2 (28 TẾT). TỰA: Văn Mai Hương: "Đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi!" - Ảnh 1.

Văn Mai Hương chia sẻ về vai diễn đầu tay. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi bởi Hải Lan quá duyên dáng

*Văn Mai Hương đã đầu tư thế nào cho vai đầu tay và việc là ca sĩ có mang đến lợi thế nào cho bạn trong quá trình đóng phim?

- Tôi tập trung đào sâu tâm lý nhân vật, khiến nhân vật có những cử chỉ, động tác phù hợp mỗi khi cô ấy xuất hiện. Hải Lan thành đạt, hình tượng nữ cường, giàu có, tuổi đã 40 nhưng bên trong có góc khuất, những tổn thương dẫn đến tự ti, lo sợ mất chồng. Tôi cố gắng thể hiện điều đó qua ánh mắt, cử chỉ để khi lên trường quay, đứng trước ống kính là Hải Lan chứ không gồng mình một cách thiếu tự nhiên.

Tôi không biết có phải lợi thế hay không nhưng vì là ca sĩ, bản thân có sẵn nhịp trong người nên khi cần nói nhanh, thoại dài và tốc độ thì vẫn nhịp nhàng, rõ chữ, không bị thiếu ngữ điệu.

BÀI XUÂN ONLINE ĐĂNG 15-2 (28 TẾT). TỰA: Văn Mai Hương: "Đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi!" - Ảnh 2.

Văn Mai Hương khiến Trấn Thành khóc ròng. (Ảnh: Facebook nhân vật)

*Cảnh quay Văn Mai Hương ấn tượng nhất là cảnh nào?

- Đó là cảnh quay ở bệnh viện, từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Vì đó không phải giờ sinh học nên tôi rất mệt. Thế nhưng, không hiểu lúc đó Tổ độ thế nào mà tôi quay cảnh thoại dài trọn vẹn. Sau cảnh đó, anh Thành khóc nhiều, nói rằng có cái để bán vé.

Không phải diễn viên chuyên nghiệp, tôi vào vai bằng tất cả sự tinh khôi nhất, không gồng lên, không kỹ thuật. Hải Lan trong phim và Văn Mai Hương ngoài đời đối lập nên đó cũng có thể là yếu tố tạo thú vị cho phim.

May là có giọng hát, nếu không đi làm diễn viên chắc bị mắng nhiều vì yếu nghề

*Văn Mai Hương có theo đuổi sự nghiệp diễn xuất song song ca hát sau vai diễn đầu tay này không?

- Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời tôi, không thể nói trước là có vai diễn thứ hai không. Tôi không đặt nặng chuyện đấy vì nghĩ mọi thứ xoay quanh chữ duyên. Tổ nghề thương, cơ hội phù hợp đến, tôi sẵn lòng thử sức. Hiện tại, tôi tận hưởng hành trình tuyệt vời này. Tôi may mắn khi vai đầu tiên lại là trong phim anh Thành. Nếu có cơ hội tiếp tục diễn xuất, tôi mong một nhân vật đa chiều, nhiều góc nhìn và hiển nhiên đó là dạng nhân vật tôi sẽ được trải nghiệm những điều chưa từng làm trước đây.

BÀI XUÂN ONLINE ĐĂNG 15-2 (28 TẾT). TỰA: Văn Mai Hương: "Đó là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi!" - Ảnh 3.

Văn Mai Hương cảm thấy may mắn vì có giọng hát. (Ảnh: Faecbook nhân vật)

*Văn Mai Hương có nghĩ diễn xuất cực nhọc hơn so với khi làm ca sĩ biểu diễn?

- Tôi và chị Thanh Lam có trò chuyện hậu trường với nhau. Chị ấy nói may là hai chị em có giọng hát, nếu không đi làm diễn viên chắc bị mắng nhiều lắm vì yếu nghề hơn mọi người. Tôi không sợ bị mắng, nếu bị mắng ở trên trường quay để đạt hiệu quả tốt nhất cho vai diễn thì rất cần được mắng.

Hôn trong cảnh xung quanh toàn "quân địch"

*Văn Mai Hương và Quốc Anh có nụ hôn màn ảnh nồng cháy, bạn có thể kể về hậu trường cảnh quay này?

- Đây là nụ hôn đầu trên màn ảnh của tôi. Khi biết có cảnh hôn, tôi đã gào lên với đạo diễn rằng bị lừa, không hề được trả thù lao cho nụ hôn này. Đó là chưa kể, khi hai chúng tôi quay cảnh này, xung quanh toàn "quân địch".

Văn Mai Hương kể chuyện hôn Quốc Anh

Cảnh hôn được quay riêng, ban đầu máy quay bắt cận cảnh rồi dần lùi ra phía ngoài. Chúng tôi phải hôn nhiều lần, tôi áp lực vô cùng khi phải hôn nhau mà có đông người nhìn như thế. Thêm nữa, khi chúng tôi có cảm xúc một chút thì mọi người lại thắc mắc sao hôn nhau trông hạnh phúc vậy.

Tôi sẽ ăn Tết trước với gia đình tại Hà Nội rồi sau đó theo đoàn phim đi cinetour. Đây là trải nghiệm chưa từng có trong đời. Tôi nghĩ nó đáng quý, đáng nhớ và bản thân rất vui vẻ tận hưởng. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, ngay cả làm diễn viên chuyên nghiệp cũng có mấy lần được trải nghiệm cảm giác đón Tết cùng khán giả khắp mọi nơi, theo chân đoàn phim du xuân như thế này đâu nên tôi rất trân trọng.


