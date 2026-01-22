Trấn Thành "dẫn dắt" Văn Mai Hương, Pháo, Lyly, Pháp Kiều… vào nghề diễn!

Loạt sao ca nhạc quy tụ trên màn ảnh rộng dịp Tết Bính Ngọ

Buổi giao lưu, giới thiệu phim chiếu Tết Bính Ngọ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành diễn ra tối 21-1 tại TP HCM, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi cùng đông đảo người hâm mộ tham dự.

Ngoài Lyly, phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo, rapper Pháp Kiều, ca sĩ Ali Hoàng Dương, diễn viên Quốc Anh, diễn viên Vĩnh Đam…

Trấn Thành cùng dàn diễn viên "mới toanh" của mình là Pháo, Lyly, Vĩnh Đam

Văn Mai Hương (bìa trái) và Vĩnh Đam cũng là gương mặt mới của điện ảnh

Văn Mai Hương thổ lộ về cơ duyên đóng phim Trấn Thành

Đặc biệt, Văn Mai Hương, Pháo, Pháp Kiều, Vĩnh Đam đều lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ anh chọn diễn viên điều kiện đầu tiên là người đó hợp vai, anh nhìn thấy được tâm hồn họ hợp với nhân vật mình đã xây dựng trong đầu và chọn.

Việc một phim có nhiều diễn viên mới sẽ gây ra không ít thách thức cho đạo diễn như anh. Tuy nhiên, anh vẫn lựa chọn điều này vì các diễn viên hợp vai, thể hiện tốt trong quá trình "casting", buộc anh phải chọn họ.

Thêm vào đó, anh muốn điện ảnh Việt có thêm ngày càng nhiều gương mặt mới, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn giỏi diễn xuất. Để khi khán giả nhìn vào diễn viên phim Việt sẽ thấy không hề thua kém với những nước có nền điện ảnh phát triển trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc. Hai nam chính của "Thỏ ơi!!" là Quốc Anh và Vĩnh Đam đều sở hữu chiều cao vượt trội, gương mặt điển trai, nam tính.

"Tôi làm ca sĩ đã 16 năm nên cũng muốn có gì đó thay đổi trong hành trình làm nghề. Tôi vẫn luôn thích phim và lần này có vai diễn đầu tay lại là phim của Trấn Thành thì đó là cơ duyên tuyệt vời" - Văn Mai Hương trải lòng.

Trấn Thành giảm cân cấp tốc để thế chỗ Võ Điền Gia Huy, thành bạn trai nhân vật Pháo thủ diễn

Trong khi đó, Lyly và Pháo kể chuyện áp lực khi làm việc cùng Trấn Thành cũng như lần đầu đóng phim. Lyly nuốt nước mắt ngược vào trong trước những lời chỉ đạo diễn xuất đầy cứng rắn của Trấn Thành. Nhưng sau những lần bị la mắng đó, cô không còn căng thẳng mà xem đấy như động lực để vai diễn tốt hơn, xuất sắc hơn.

Trong khi đó, Pháo cho biết tối nào cô cũng ngủ không ngon, luôn cảm thấy mình có lỗi. Cô nghĩ bản thân đã khóc hết nước mắt cả cuộc đời trong quá trình đóng phim này cùng đạo diễn Trấn Thành.

Trấn Thành hoạt ngôn tại buổi giao lưu dù có Lê Dương Bảo Lâm làm MC

Ê-kíp phim giao lưu. Ảnh: Fanpage phim

Trấn Thành nói về thị trường phim Tết

"Mục tiêu của tôi là chọn 6 người trẻ cho phim này. Vai tôi đóng lẽ ra thuộc về Võ Điền Gia Huy nhưng em ấy bận lịch, không tham gia. Tôi phải giảm cân cấp tốc để đóng" - Trấn Thành kể.

Anh nói thêm rằng chưa bao giờ nghĩ sẽ cạnh tranh với ai hay đua với ai trong mùa phim Tết bởi lẽ gian hàng phim Tết như hội chợ, mỗi người đều có quyền mang sản phẩm đến quầy hàng mình bày bán. Khán giả nhiều lựa chọn và họ chọn cái họ thích. Nếu các phim đều hay, tất cả sẽ cùng thắng chứ không có ai phải "đấu đá" với ai và khán giả là người quyết định.

"Thỏ ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn, sản xuất, tham gia diễn xuất. Phim hé lộ bối cảnh một talkshow về đời tư mang tên "Chị Bờ Vai" do nhân vật Hải Linh (Lyly đóng) làm MC. Trong số các khách mời từ buổi talkshow được tiết lộ, nhân vật Thỏ (Pháo đóng) chia sẻ việc bị bạn trai (Trấn Thành đóng) uy hiếp và thao túng tâm lý, đồng thời cho thấy cô khó thể thoát khỏi mối quan hệ này.

Pháp Kiều

Lyly