Giải trí

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

Thùy Trang

(NLĐO) - Đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, Hoàng Ngọc Như khẳng định chưa nghĩ đến chuyện lấn sân showbiz.

Cận cảnh nhan sắc Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như - Ảnh 1.

Tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như cao 1m72, có số đo 3 vòng lần lượt là 80-60-89cm, vừa học xong năm 4 trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Sau đăng quang hoa hậu, Hoàng Ngọc Như đã thực hiện chuyến về trường và trao tặng 50 phần học bổng cho 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Ngọc Như chia sẻ: "Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống".

Nói về khát vọng của mình, Hoàng Ngọc Như nói "có điều kiện để giúp đỡ nhiều hơn các bạn sinh viên khó khăn".

Điều giúp Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 là "cô gái hội tụ các giá trị mà cuộc thi tìm kiếm với vẻ đẹp tri thức, lòng nhân ái, bản lĩnh cùng trái tim đầy khát vọng" theo chia sẻ của ban tổ chức. Trong đêm chung kết, Hoàng Ngọc Như thuyết phục ban giám khảo cũng như khán giả với câu trả lời chủ đề "Niềm vui lao động".

"Dù là miền núi hay miền xuôi, dù là đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất này em cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Bởi hạnh phúc không nằm đâu xa, nó nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống này" - Hoàng Ngọc Như trả lời.

Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như chưa vội lấn sân showbiz

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như - Ảnh 2.

Hoàng Ngọc Như

Với nhiều người đẹp, danh hiệu hoa hậu là cơ hội để mỗi người nhanh chóng tham gia thế giới showbiz. Nhưng với Hoàng Ngọc Như, cô chưa vội tính đến chuyện lấn sân giới giải trí.

Việc của Hoàng Ngọc Như bây giờ là phải học tập nhiều hơn để trau dồi bản thân. Có câu, hoa hậu phải gắn với các hoạt động thiện nguyện và đó cũng là mục tiêu của tôi lúc này. Tôi mong rằng, hành trình sắp tới của mình ý nghĩa và rực rỡ hơn với các hoạt động thiện nguyện. Có thể đồng hành với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bởi tôi hiểu rõ, con đường phía trước của sinh là điều cực kỳ quan trọng.

Về giấc mơ tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc nội địa, hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 nói rằng "hiện tôi mới 22 tuổi và tôi tin rằng, mình còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho hành trình này". Vấn đề thẩm mỹ hoàn thiện bản thân sau đăng quang cũng được khán giả yêu nhan sắc quan tâm nhưng với Hoàng Ngọc Như "tôi thấy hài lòng với sắc vóc của mình hiện tại.

Tôi không thể nói trước con đường tương lai nên không thể khẳng định tôi có tham gia thẩm mỹ hay không. Nhưng nếu mai này, công việc nào đó cần tôi phải chỉnh sửa chính mình, tôi cũng không đả phá điều đó.

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như - Ảnh 3.

Khát vọng của tân hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như - Ảnh 4.

Nhan sắc Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như

Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 với chủ đề Thanh xuân rực rỡ khắc họa thanh xuân của thế hệ trẻ trong thời đại mới: Tự tin, sáng tạo, vượt qua mọi giới hạn. Ban tổ chức gửi gắm thông điệp về giá trị của thanh xuân, sự cống hiến và tầm quan trọng của tri thức trong việc lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

Người đẹp Việt dành vương miện tại Hoa hậu Trái Đất 2025 là ai?

(NLĐO) - Người đẹp Việt Trịnh Mỹ Anh mang về danh hiệu Miss Earth Water tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025.

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng

(NLĐO) - Minh Hằng làm MV "đã mắt đã tai" về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự làm chủ cuộc đời mình.

Phương Anh Đào "không dây dưa cảm xúc cá nhân" với Tuấn Trần trong phim Tết 2026

(NLĐO) - Dàn sao hạng A quy tụ trong "Báu vật trời cho" khiến khán giả háo hức chờ đợi màn ra mắt phim Tết 2026 đầy bất ngờ và cảm xúc.

hoa hậu Hoa hậu sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như hoa hậu Hoàng Ngọc Như
