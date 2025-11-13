Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng

Thùy Trang

(NLĐO)-Minh Hằng làm MV "đã mắt đã tai" về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự làm chủ cuộc đời mình

Minh Hằng với DIRECTION

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng - Ảnh 1.

MInh Hằng trong DIRECTION

Tối 12-11, Minh Hằng chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc DIRECTOR, đánh dấu màn trở lại Vpop sau 7 năm. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp.

Qua MV DIRECTOR, Minh Hằng "chiêu đãi" người hâm mộ một "bữa tiệc" thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt. 

Không chỉ khẳng định vị thế của Minh Hằng trong vai trò nghệ sĩ đa năng và người phụ nữ độc lập, DIRECTOR còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật của chính mình. 

Ca khúc DIRECTOR có ca từ mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại - vừa bản lĩnh, vừa kiêu hãnh. Qua từng câu hát, Minh Hằng ví cuộc sống như một bộ phim, nơi cô là đạo diễn cho chính mình: người viết kịch bản, chọn vai diễn, quyết định "góc máy" và cả cách kể chuyện. 

Bài hát pha trộn giữa năng lượng tự tin, thời thượng cùng chút châm biếm nhẹ nhàng với những câu hát như "Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa. Zoom out em cho thấy như tranh biếm hoạ. Em đây đâu có muốn đời nhiều drama. 

But drama follow my aura", thể hiện góc nhìn thú vị về cuộc sống và những "thị phi" mà người nổi tiếng gặp phải. Không dừng lại ở giai điệu bắt tai, DIRECTOR là lời nhắn gửi của Minh Hằng về quyền tự chủ và dám sống theo "POV" (Point of View - Góc nhìn cá nhân) của mỗi người.

Minh Hằng gởi thông điệp đến khán giả 

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng - Ảnh 2.

Minh Hằng đạo diễn cuộc đời mình

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: "7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi. 

Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình - điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại".

Trong MV, Minh Hằng hóa thân thành "đạo diễn" của chính cuộc đời mình, làm chủ mọi khung hình và cảm xúc. Mỗi bối cảnh tượng trưng cho một "chương" khác nhau trong hành trình làm nghề của nữ nghệ sĩ. 

Cuối MV DIRECTOR, Minh Hằng nói một câu quen thuộc của mỗi đạo diễn: "Good take! Moving on!" (Tạm dịch: Cảnh quay tốt rồi! Chuyển sang cảnh tiếp theo!). Câu thoại như một lời tự nhủ đầy mãn nguyện của Minh Hằng với hành trình nghệ thuật rực rỡ đã qua, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng bước tiếp để chinh phục những thử thách mới.

Minh Hằng với outfit cực ấn tượng

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng - Ảnh 3.

Outfit Minh Hằng trong MV

Không thể không nhắc đến thời trang - yếu tố được Minh Hằng đầu tư mạnh tay trong MV DIRECTOR. Mỗi bộ trang phục đều được ví như một "khung hình điện ảnh", đem theo câu chuyện riêng nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể xuyên suốt, thể hiện trọn vẹn cá tính của Minh Hằng - thời thượng, bản lĩnh và đầy sức hút.

Minh Hằng cho biết: "Chị đẹp đạp gió đã giúp tôi lấy lại ngọn lửa đam mê với âm nhạc và sân khấu. Tôi có cơ hội cập nhật thêm xu hướng âm nhạc mà khán giả yêu thích ở thời điểm hiện tại. 

Qua đó, tôi tự giải đáp được những câu hỏi còn bỏ ngỏ bên trong mình về việc trở lại, về khả năng hòa nhập với môi trường âm nhạc hiện đại, để quá trình chọn bài hát, thu âm và làm MV được thuận lợi hơn".

Loạt outfit "chất như nước cất" của Minh Hằng - Ảnh 4.

Minh Hằng cùng 3 khách mời trong MV

Theo Minh Hằng, "Khi trở lại với guồng quay thực hiện sản phẩm mới với rất nhiều vấn đề cần ra quyết định, tôi cũng gặp một vài khó khăn. Nhưng tất cả cũng xuất phát từ ý muốn MV này phải thật chỉn chu trong mọi khâu, từ ý tưởng, nội dung, hình ảnh, nên tôi luôn cố gắng tìm cách xử lý mọi thứ ổn thỏa để đạt kết quả tốt nhất. 

Thời gian vừa qua, tôi phải tìm cách dung hòa thời gian dành cho công việc và gia đình. Mỗi lúc bận rộn với dự án, ông xã luôn đứng phía sau ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm làm việc".

Tin liên quan

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

Minh Hằng tái xuất sau 7 năm

(NLĐO) - Minh Hằng "đánh up" fans với thông báo trở lại đường đua Vpop sau 7 năm, với nhạc dance.

Minh Hằng Minh Hằng với DIRECTION MV DIRECTION của Minh Hằng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo