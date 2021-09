Một chương trình biểu diễn không sân khấu, không khán giả, thiếu không khí… ít nhiều chi phối cảm xúc của người nghe. Thế nhưng, ở mặt nào đó, trong nhiều "nghịch cảnh", âm nhạc phải thể hiện sứ mệnh của mình để đánh thức và thu hút người nghe.

Ca khúc "Sẽ không ai bị bỏ lại đằng sau" của Châu Đăng Khoa với sự xuất hiện của 35 ngôi sao Việt, vừa ra mắt tối 17-9, đã được đón nhận vì ý nghĩa truyền cảm hứng. Sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nhắn nhủ tới khán giả rằng lòng tốt và tình người vẫn luôn hiện diện giữa khó khăn, dù ở bất kỳ nơi đâu thì sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là lời động viên ý nghĩa dành cho mọi người, khi tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp.

Ca khúc "Sống như tia nắng mặt trời" với hơn 40 nghệ sĩ tham gia ở hai nơi - Mỹ và Việt Nam - cũng thu hút sự chú ý của công chúng thời gian qua. Chủ nhân ca khúc, ca nhạc sĩ Đình Bảo, cho rằng chống dịch Covid-19 là một cuộc chiến không có kẻ thù. Vì thế, để có thể chiến thắng, chúng ta cần sức mạnh của ý chí và nghị lực. Tình yêu thương có sức mạnh lan tỏa nhanh chóng, có khả năng hàn gắn tất cả vết thương, có thể vực người ta đứng dậy và bước tiếp. Khi có tình yêu thương, người ta không còn ngại gian nan nguy hiểm để hy sinh cho người khác. Tình yêu thương cũng là thứ người ta có thể cho đi mà không bao giờ cạn kiệt. Âm nhạc cũng là một loại yêu thương cần được lan tỏa đến người nghe.

Trước đó, những ca khúc như "Ghen Cô Vy" (Khắc Hưng), "Cười lên Việt Nam" (Nguyễn Thanh Bình), "Việt Nam ơi" (Minh Beta), "Việt Nam tử tế" (DTAP), "Sẽ chiến thắng" (Nguyễn Hải Phong), tuyển tập "Niềm tin" do Hội Nhạc sĩ Việt Nam thực hiện... đều được đón nhận không chỉ bởi hay mà còn vì ý nghĩa.

Thực tế đã chứng minh nhạc Việt thời gian gần đây rất phong phú về đề tài. Trong đó, những ca khúc như: "Việt Nam tôi", "Thiên nhiên vẫy gọi", "Thành phố tỏa nắng"... đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc không chỉ ở chủ đề mà còn ở ca từ, giai điệu, hòa âm phối khí.

Thế giới có vô số bản nhạc chinh phục người nghe không chỉ bởi giá trị giải trí mà còn vì ý nghĩa của ca từ. "Heal the world", "We are the world", "Liberty Song", "God bless the USA", "The world turned upside down", "The star-spangled banner", "God bless America", "This land is your land"… "A different beat" của Boyzone, "Lift every voice and sing" của anh em nhà Johnson, "Ain't got no", "I got life" của Nina Simone, "Another day" in Paradise của Phil Collins…như những lời hiệu triệu, khích lệ người nghe, hướng tới sự đồng lòng, ủng hộ bình đẳng giới cũng như chống phân biệt chủng tộc, động viên người dân vùng thiên tai...