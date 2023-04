Theo Reuters, Mary Marlowe Sommer - Thẩm phán Tòa án quận Santa Fe thuộc tiểu bang New Mexico – Mỹ, đã kết án Dave Halls 6 tháng tù treo với quản chế không giám sát, phạt 500 USD, 24 giờ phục vụ cộng đồng và một lớp học về an toàn súng đạn. Trước đó, Dave Halls đã thỏa thuận nhận tội sử dụng vũ khí chết người một cách cẩu thả.

Đây là bản án đánh dấu bước tiến mới đối với công tố viên tiểu bang New Mexico trong vụ án này.

Tài tử Alec Baldwin không nhận tội ngộ sát

Trường quay phim "Rust"

Halyna Hutchins thiệt mạng khi Alec Baldwin bắn một phát đạn thật từ khẩu súng lục ổ quay khi đang diễn tập cho cảnh quay của mình trên phim trường "Rust". Với tư cách trợ lý giám đốc và điều phối viên an toàn trường quay, Dave Halls phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn chop him trường.

"Dave Halls đã không kiểm tra mọi viên đạn trong khẩu súng để xác nhận đó là đạn giả chứ không phải đạn thật" – phía công tố viên cho biết. Dave Halls là một người kỳ cựu trong ngành, đã tham gia trong hơn 80 đoàn phim hành động. Ông là thành viên duy nhất của đoàn phim "Rust" tham gia thỏa thuận nhận tội, tiếp cận phía công tố và vô cùng hợp tác.

Vẫn chưa rõ liệu Dave Halls có làm chứng thay mặt cho bên công tố trong phiên điều trần sơ bộ vào tháng 5 hay không. Đây là phiên điều trần xem xét về cáo buộc tội ngộ sát đối với diễn viên Alec Baldwin và Hannah Gutierrez-Reed – người phụ trách về vũ khí trong đoàn phim "Rust". Alec Baldwin không nhận tội ngộ sát, cho biết đã dựa vào các chuyên gia vũ khí là Dave Halls và Hannah Gutierrez-Reed để đảm bảo súng an toàn khi sử dụng.