"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thay mặt gia đình Ashley Ross - còn gọi là "quý cô Minnie" của "Little women Atlanta" - báo tin rằng cô đã qua đời ngày 27-4 (giờ địa phương) sau vụ tai nạn. Gia đình mong mỏi sự riêng tư trong giai đoạn đau khổ này" - quản lý của Ashley Ross chia sẻ cùng tạp chí People.

Nhóm của Ashley Ross sau đó cũng thông báo tin buồn trên mạng xã hội.

Vụ tai nạn xảy ra ở Atlanta, Georgia - Mỹ ngày 26-4. Ashley Ross được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng qua đời sau đó vì chấn thương quá nặng.

Cảnh sát mở cuộc điều tra về vụ việc sau khi một nhân chứng xác nhận rằng chiếc xe va chạm với xe của Ashley Ross đã tăng tốc, rời khỏi hiện trường, để lại cô trong tình trạng trọng thương.



Ashley Ross qua đời ở tuổi 34

Cô cùng nhóm của mình trong "Little women Atlanta"

Ashley Ross là một trong những thành viên gốc của chương trình truyền hình thực tế "Little women Atlanta" ngay thời điểm loạt chương trình này bắt đầu năm 2016. Chương trình xoay quanh câu chuyện về cuộc sống, tình bạn, sự nghiệp, tình yêu... của một nhóm những người phụ nữ thân hình nhỏ bé, tí hon sống ở Atlanta.

Cô là một nhà tạo mẫu tóc và từng rất tâm đắc khi tham gia chương trình. Ngôi sao này tâm sự: "Tôi muốn trở thành một phần của chương trình này vì mong mọi người thấy quan điểm của chúng tôi trong cuộc sống. Tôi muốn mọi người xem những gì chúng tôi trải qua, đấu tranh cho cuộc sống hằng ngày mà ít người trải qua. Đó thật sự là một cuộc đấu tranh! Chúng tôi vượt qua địa ngục và trở về".

Ashley Ross còn là một trong 3 người giữ vai trò nhân vật chính suốt cả 6 mùa kể từ lúc chương trình bắt đầu đến nay. Mùa thứ 6 vẫn đang chờ phát sóng trong năm 2020.

"Little women Atlanta" là một phần của loạt chương trình "Little women: LA" và "Little women: Dallas".

Ashley Ross hẹn hò cùng nhà sản xuất nhạc Slickbeatz từ 2019. Đau xót trước cái chết của người yêu, Slickbeatz viết: "Ngay khoảnh khắc gặp em, anh nhận ra rằng em là tất cả những gì anh đang tìm kiếm trong cuộc đời mình. Anh yêu em hôm nay, ngày mai và sẽ mãi yêu. Nhớ em nhiều, tình yêu đời tôi".