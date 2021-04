Ngày 2-4, Armie Hammer - từng đóng các phim “Call me by your name”, “Hotel Mumbai”, “Wounds" - thông báo rằng sẽ rời khỏi ê-kíp sản xuất "The Minutes" vì những lý do cá nhân sau nhiều tố cáo chống lại mình.

"Tôi yêu từng giây phút được làm việc trong "The Minutes" nhưng giờ đây tôi phải tập trung cho bản thân và sức khỏe của mình vì lợi ích của gia đình tôi. Do đó, tôi sẽ không trở lại Broadway trong công việc sản xuất" – Armie Hammer cho biết.

Armie Hammer liên tục rời các dự án từ phim cho đến kịch kể từ khi vướng bê bối

Trong thông cáo gửi Variety, phía sản xuất "The Minutes" cho biết Armie Hammer vẫn là đồng nghiệp quý giá với những người từng làm việc cùng anh trên và ngoài sân khấu "The Minutes". "Chúng tôi chỉ cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh ấy và tôn trọng quyết định của anh ấy" – thông cáo có đoạn viết.

"The Minutes" dự kiến ra mắt khán giả năm 2020 nhưng đại dịch khiến hàng loạt nhà hát phải đóng cửa và Broadway cũng không ngoại lệ.

Armie Hammer gần đây bị 1 phụ nữ trẻ tự nhận mình gọi là Effie cho biết cô từng có mối quan hệ lãng mạn với Armie Hammer. Năm 2017, tài tử này đã cưỡng dâm cô thô bạo trong 4 giờ ở Los Angeles – Mỹ và đánh đập cô.

Sự nghiệp của sao nam này lao dốc không phanh

Luật sư của Effie nói rằng cô đã nộp bằng chứng cho phía cảnh sát để điều tra về vụ việc. Phát ngôn viên của Sở cảnh sát Los Angeles – Mỹ cũng cho biết Armie Hammer là nghi phạm được nêu tên trong cuộc điều tra cáo buộc cưỡng hiếp.

Luật sư của Armie Hammer bác bỏ cáo buộc, cho rằng chúng vô lý, thái qúa, xúc phạm. Armie Hammer luôn khẳng định các mối quan hệ tình dục của anh đều xuất phát từ sự đồng thuận, thống nhất giữa hai bên. Vào tháng 7-2020, người tố cáo từng gửi tin nhắn đồ họa cho nam diễn viên trình bày chi tiết về ham muốn tình dục của cô.

Vụ tố cáo diễn ra thời gian sau khi Armie Hammer bị bạn gái cũ và một số phụ nữ khác tố cáo lạm dụng tình dục, hành vi tình dục không phù hợp đối với họ. Bạn gái cũ tố cáo Armie Hammer mô tả muốn ăn thịt cô và những hành động ghê rợn khác. Một bạn gái cũ khác là Paige Lorenze cũng tuyên bố Armie Hammer từng chia sẻ mong muốn vừa hút thuốc vừa ăn xương sườn của cô.

Sau đó, một tài khoản mạng xã hội Instagram ẩn danh đã tung ra ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn trực tiếp trên Instagram của diễn viên này gửi tới nhiều phụ nữ khác nhau từ năm 2016-2020. Những tin nhắn bị đánh giá là phác thảo một "sở thích tình dục ghê rợn" của nam diễn viên này bao gồm khuynh hướng lạm dụng tình dục, tôn sùng bạo dâm, khao khát hiếp dâm, ăn thịt đồng loại.

Armie Hammer phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Tuy nhiên, công ty quản lý WME chấm dứt hợp tác với anh. Nam diễn viên này cũng buộc phải rút lui khỏi loạt phim "The Offer", phim "Shotgun Wedding", phim truyền hình "Gaslit" do các nhà điều hành lo ngại bê bối trên.