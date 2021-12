Bất ngờ thú vị

Sự xuất hiện của ca sĩ Phùng Khánh Linh với ca khúc "Nhìn em mà xem" do chính cô sáng tác là một bất ngờ thú vị của hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất. Hình ảnh Phùng Khánh Linh trích từ sản phẩm âm nhạc "Nhìn em mà xem" (Look at me now) xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại (New York - Mỹ) nhằm quảng bá, tôn vinh tài năng âm nhạc các nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới mới đây đã gây xôn xao giới yêu nhạc. Cô là một trong những gương mặt đại diện trong chiến dịch EQUAL toàn cầu của Spotify. Với khả năng sáng tác, giọng hát tốt cùng nỗ lực chứng tỏ bản thân thông qua những sản phẩm âm nhạc chất lượng cao, Phùng Khánh Linh đang dần chứng tỏ là một nghệ sĩ nhiều tiềm năng của Vbiz.