Năm 2015, nữ diễn viên Ban Min Jung từng trình báo cảnh sát rằng cô bị Jo Deok Jae tấn công tình dục trên trường quay phim điện ảnh khi cả hai cùng đóng chung. Jo Deok Jae lúc đó tuyên bố rằng Ban Min Jung đưa ra lời buộc tội sai sự thật và khởi kiện cô tội phỉ báng, đòi bồi thường 50 triệu won.

Ban Min Jung sau đó kiện ngược lại nam diễn viên này vì những tổn hại của mình. Năm 2017, Jo Deok Jae bị tòa án kết luận có tội và nhận án 1 năm tù giam, 2 năm quản chế, 40 giờ điều trị bạo lực tình dục. Năm 2018, Tòa án Tối cao đã bác đơn kháng cáo của Jo Deok Jae và giữ nguyên bản án ban đầu.

Jo Deok Jae tham gia phim "Quái vật sông Hàn"

Các báo Hàn Quốc ngày 16-1-2021 đăng tải thông tin Tòa án quận Uijeongbu ngày 15-1 đã kết án Jo Deok Jae tội phỉ báng theo một đạo luật bảo vệ thông tin có liên quan đến việc trừng phạt tội phạm tấn công tình dục. Một người khác chưa xác định họ tên chỉ tạm gọi là "Jung" – sống cùng với Jo Deok Jae bị buộc tội cùng một tội danh và bị kết án 6 tháng tù giam nếu vi phạm trong 2 năm quản chế. Nghĩa là, trong 2 năm quản chế, nếu vi phạm, người này sẽ ngồi tù 6 tháng.

Jo Deok Jae và "Jung" bị buộc tội nói xấu Ban Min Jung và tiết lộ thông tin cá nhân của cô ấy khi chưa được phép bằng bài đăng và video trên mạng từ tháng 10-2017 đến tháng 1-2019.

Tòa án cho rằng Jo Deok Jae đã thực hiện những hành vi sai trái như thao túng video thực về hành vi tấn công tình dục và từ đó tạo ra các video khác, tải chúng lên mạng để khiến công chúng nghĩ rằng Ban Min Jung có vẻ đang nói dối. Mặc dù hành vi này ban đầu được thực hiện một cách vô tình, trong lúc Jo Deok Jae đang khiếu nại về các cáo buộc tấn công tình dục, nhưng có vẻ như diễn viên này vẫn tiếp tục ác cảm với phán quyết của tòa dành cho mình và tiếp tục thực hiện hành vi sai trái trong thời gian dài. Nạn nhân cũng đề nghị hình phạt nghiêm khắc dành cho bị cáo.

Sau phán quyết của tòa, Ban Min Jung chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đã suy sụp tinh thần và thể chất trong suốt thời gian theo đuổi hành động pháp lý. Cô cũng từng nghĩ đến việc tự hại bản thân và tự tử. Toàn bộ cuộc sống bị lung lay nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng vì nghĩ nếu thành công sẽ được sự công nhận từ tòa án và có thể cho những nạn nhân các vụ tấn công tình dục khác hy vọng rằng sự thật sẽ được phơi bày miễn là còn sống.

"Vụ án này không phải là một chủ đề đơn thuần để buôn chuyện, mà là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tôi hy vọng rằng bản án này sẽ đặt ra một tiền lệ có ý nghĩa cho tương lai. Tôi mong mọi người nhận ra sự thật rằng những người này đã lan truyền thông tin sai lệch về tôi, vì thế nên ngừng các cuộc tấn công vào tôi. Tôi đã nghĩ đến việc theo đuổi các hành động pháp lý chống lại những người vẫn muốn tấn công vào tôi ngay cả khi tòa án chứng mình rằng các bị cáo đã bôi nhọ tôi bằng thông tin sai lệch" – Ban Min Jung cho biết.

Jo Deok Jae và nữ diễn viên Ban Min Jung

Jo Duk Jae là nam diễn viên quen thuộc với những người yêu mến điện ảnh Hàn Quốc. Ông tham gia nhiều phim: "Quái vật sông Hàn", "The Chaser", "Thirst", "I saw the devil"…