Theo thống kê của Billboard Hot 100, "ON" - ca khúc chính trong album "Map of the soul: 7" của BTS - vinh dự chiếm giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng này. Đây là thứ hạng cao nhất mà BTS từng đạt được và cũng là ca khúc đầu tiên của nhóm khi lọt vào tốp 5. Trước đó, BTS có 2 ca khúc vào Billboard Hot 100 nhưng chỉ đủ sức vào tốp 10.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc đã "Mỹ tiến" thành công

Ngoài niềm vui này, nhóm còn niềm vui khác khi tạo dựng thành tích có thêm hai ca khúc "My time" (ca khúc sô lô của Jungkook - thành viên BTS) và "Filter" (ca khúc sô lô của Jimin - thành viên BTS) lần lượt giữ vị trí 84, 87 của Billboard Hot 100. Như vậy, nhóm hiện có 3 ca khúc cùng được xếp chung bảng xếp hạng của Mỹ trong cùng thời điểm.

BTS hiện là nhóm nhạc Hàn Quốc danh tiếng toàn cầu. Năm 2019, ca khúc "Boy with luv" và "Make it right" đưa BTS thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có 2 ca khúc xuất hiện trên Billboard Hot 100 trong cùng thời điểm.

Trong làng nhạc Hàn Quốc, tấn công được bảng xếp hạng Billboard còn có Psy. Ca sĩ này từng có 2 ca khúc vào tốp 10 Billboard Hot 100 nhưng ở thời điểm khác nhau là "Gangnam Style" năm 2012 và "Gentleman" năm 2013.

Cả nhóm liên tục lập được những thành tích tốt

Album "Map of the soul: 7" của nhóm cũng vào được bảng xếp hạng Billboard Hot 200 với vị trí số 1 ở thời điểm ra mắt. Đây là album thứ 4 của nhóm tái lập thành tích này.

Bảng xếp hạng tuần với số liệu thống kê đầy đủ sẽ được công bố ngày 4-3 (giờ Việt Nam)