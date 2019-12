Nếu ở "Stardom concert" là những màn trình diễn hologram cuốn hút, "Dear Hanoi" với hình ảnh tiểu tinh cầu đơn giản nhưng đầy ấn tượng thì concert Vũ Cát Tường "Inner Me", diễn ra vào ngày 15-12 tới tại Nhà Thi đấu Quân khu 7 (TP HCM), được giới thiệu sẽ gây choáng ngợp khán giả với sân khấu 4 mặt, màn hình LED vô cực tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị. Vũ Cát Tường khẳng định: "Mỗi concert (buổi hòa nhạc - PV) là một câu chuyện khác nhau không hề trùng lặp". Vì vậy, "Inner Me"cũng sẽ đầy khác biệt với live band và những sáng tác mới mà cô đã viết trong năm 2019.



Uyên Linh - Lân Nhã trong live show “Chẳng phải tình cờ” của họ. Ảnh: Đại Ngô

Quan trọng là tiềm lực sáng tạo

Mỗi năm làm một hoặc hơn một concert cho mình, nhiều ý kiến cho rằng Vũ Cát Tường "cuồng" bởi live show hiện nay thiếu vắng nhãn hàng tài trợ. Nhưng đối với Vũ Cát Tường, quan trọng nhất là tiềm lực sáng tạo của người nghệ sĩ chứ không phải kinh tế, cô mong muốn mang đến những điều mới mẻ hơn cho khán giả của mình chứ không chỉ đơn thuần là đứng hát. "Tường luôn đặt mình ở vai trò khán giả, tại sao họ phải tới xem mình mà không ở nhà nghe nhạc trực tuyến, từ đó tìm ra những lý do thuyết phục khán giả để họ có thể đến bên mình, khó khăn thật đó nhưng Tường đã chọn con đường này thì sẽ đi đến cùng" - nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường bày tỏ.

Ca sĩ Lệ Quyên cũng đang dồn hết sức cho live show quan trọng nhất trong sự nghiệp 20 năm ca hát của cô: "Q.show 2" sẽ diễn ra vào ngày 20, 21-12 ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) và ngày 4-12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Lệ Quyên nhấn mạnh đây sẽ là sô diễn hoành tráng về quy mô nên đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về tinh thần lẫn thể chất, vì thế ở thời điểm này cô dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Lệ Quyên chi 30 tỉ đồng làm live show này. Đạo diễn Việt Tú đảm nhận phần dàn dựng. "Điều lo nhất của tôi không phải là nội lực, tiềm lực, giọng hát hay tài chính mà là Lệ Quyên chọn việc khó nhất để làm, chỉ một mình trên sân khấu" - đạo diễn Việt Tú bày tỏ. Đây cũng có lẽ là live show hiếm hoi ở showbiz Việt khi không có bất cứ khách mời nào xuất hiện.

Ngô Kiến Huy cũng "chơi lớn" bằng sô diễn miễn phí vé cho 10.000 khán giả nhân kỷ niệm 10 năm ca hát của mình với tên gọi "Truyền thái y", diễn ra vào ngày 19-12 tới. Trước đó, Ngô Kiến Huy đã đánh dấu sự trở lại của mình trên thị trường âm nhạc với sản phẩm video ca nhạc (MV) "Truyền thái y", đạt vị trí đầu Top Trending YouTube Việt Nam trong thời gian ngắn, sau 2 tháng lên kênh YouTube, MV này đang nắm giữ gần 50 triệu view.

Tiết mục trình diễn trong “Inner Me” của Vũ Cát Tường. Ảnh: Đại Ngô

Khẳng định đầu tư nghiêm túc

Nếu trước đây, mỗi ca sĩ làm live show để khẳng định vị trí ngôi sao của mình ở thị trường nhạc Việt thì nay, live show lại khẳng định sự đầu tư nghiêm túc cho nghề của một giọng ca. Điều ấy thông qua sự sáng tạo, tư duy khác biệt và cả độ chịu chơi của mỗi ca sĩ.

Tuy thời gian và cường độ làm việc "căng như dây đàn" nhưng Vũ Cát Tường khẳng định mình vẫn luôn nỗ lực để mang đến những hình ảnh chuẩn xác nhất về hiệu ứng phần nhìn cho khán giả để có thể cảm nhận được về độ quy mô của đêm diễn lần này. "Mỗi khi làm một concert, khối lượng công việc sáng tạo của Tường ngày một tăng lên, mang tới một chất lượng tốt hơn nữa cho khán giả đã mua vé đi xem mình hát và Tường thích điều đó. Về âm nhạc, Tường đầu tư ban nhạc sống, những sáng tác mới mà Tường đã viết trong năm 2019. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, chắc chắn những ai đến xem sẽ cảm thấy ấn tượng" - Vũ Cát Tường chia sẻ.

Mới đây, live show "Chẳng phải tình cờ" của hai giọng ca nội lực Uyên Linh và Lân Nhã cũng để lại ít nhiều ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Cá tính âm nhạc của cả hai giọng ca này được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bài trí vừa vặn và tinh gọn, càng làm cho cảm xúc khán giả thêm thăng hoa. Tình yêu âm nhạc cháy bỏng của họ được mô tả rõ nét từ tiết mục mở màn đến hồi kết thúc.

Tiết mục trong live show “Truyện ngắn” của Hà Anh Tuấn

Trước đó, live show "Truyện ngắn" của Hà Anh Tuấn thành công ngoài mong đợi. Không cần bàn đến chất lượng âm nhạc mà Hà Anh Tuấn gửi đến khán giả của mình qua live show, bởi như nhận xét của giới chuyên môn, nhạc của Hà Anh Tuấn mang đến khán giả là thứ nhạc hay. Hai đêm nhạc của anh kết thúc trọn vẹn cảm xúc, gây ấn tượng cả về phần nghe lẫn phần nhìn.

Một live show hay với độ an toàn vừa phải là chưa đủ với khán giả hiện nay. Sự sáng tạo đến khác biệt mới đủ sức lôi kéo người yêu nhạc. Đáng mừng là các ca sĩ đang ngày càng nhận thức được điều đó trong hành trình đi tìm khán giả của họ.