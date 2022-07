Gia đình và đội ngũ quản lý của Tony Dow đã công bố với truyền thông cùng người hâm mộ. Nguyên nhân qua đời chưa được tiết lộ nhưng vào tháng 5, vợ của Tony Dow từng thông tin ông tái phát bệnh ung thư.

Tony Dow qua đời ở tuổi 77

"Chúng tôi biết rằng cả thế giới đều đau buồn trước sự ra đi của Tony Dow. Ông ấy đã cống hiến hết mình và được rất nhiều người yêu mến" – đội ngũ quản lý của Tony Dow viết.

Tony Dow là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà điêu khắc nổi tiếng của Mỹ. Ông có sự nghiệp kéo dài 7 thập kỷ, bắt đầu từ năm 1949. Phim "Leave It to Beaver" ra mắt khán giả từ năm 1957-1963, từng nhận nhiều giải thưởng. Tony Dow cùng đồng nghiệp Ken Osmond cũng từng nhận giải nhờ vai diễn trong phim này.

Vào cuối tháng 5, Tony Dow đã chia sẻ trên Facebook rằng ông cảm ơn người hâm mộ vì những lời chúc tốt đẹp và kể chi tiết tình hình sức khỏe, kể cả kinh nghiệm trong quá trình điều trị ung thư. Một bài đăng khác vào một tuần trước khi nam diễn viên qua đời cho thấy sức khỏe của ông đang giảm sút.

Ngoài phim "Leave It to Beaver", Tony Dow còn góp mặt trong các phim: "Still the Beaver", "General Hospital", "Harry and the Hendersons"…